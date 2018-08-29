Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) сообщила о крупном открытии в изучении свойств бозона Хиггса (его еще называют частицей Бога), за счет которого фактически создается вся масса Вселенной. Ученые впервые наблюдали распад бозона на боттом-кварки.
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) сообщила о крупном открытии в изучении свойств бозона Хиггса (его еще называют "частицей Бога"), за счет которого фактически создается вся масса Вселенной. Ученые впервые наблюдали распад бозона на боттом-кварки.
Эксперимент, проведенный на Большом адронном коллайдере, по заявлению ученых, подтверждает гипотезу, согласно которой "всепроникающее квантовое поле, обусловленное бозоном Хиггса, также дает массу боттом-кварку".
Согласно Стандартной модели физики частиц, распад бозона Хиггса на пару b-кварков — самый частый, но долгое время ученые не могли подтвердить это экспериментально из-за наличия "шумов", сопровождающих процесс распада.
Как сообщили европейские исследователи, успешная проверка этого предположения "имеет исключительно важное значение" и "является вехой в изучении бозона Хиггса", сообщает ТАСС.
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