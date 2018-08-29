Руководство Континентальной хоккейной лиги намерено изменить систему подсчета очков в турнирной таблице с предстоящего сезона. Внести изменения предложили боссы Федерации хоккея России.

Руководство Континентальной хоккейной лиги намерено изменить систему подсчета очков в турнирной таблице с предстоящего сезона. Внести изменения предложили боссы Федерации хоккея России.По планам ФХР за любую победу командам лиги должно начисляться два очка, в случае поражения в овертайме или по буллитам – одно, сообщает Спортбокс.Ru. Такая система применяется в Национальной хоккейной лиге. Данная реформа подразумевает создание большей плотности в таблице и сокращению предсказуемости в чемпионате.По мнению ФХР, такая мера должна повысить соревновательность и зрительский интерес. Напомним, что на данный момент, в КХЛ используется система, согласно которой победа в основное время оценивалась в 3 балла, в овертайме и послематчевых бросках – в 2 балла.