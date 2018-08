Москва надеется, что западные страны не станут поощрять провокации в провинции Идлиб. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на встрече со своим саудовским коллегой.

Москва надеется, что западные страны не станут поощрять провокации в провинции Идлиб. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на встрече со своим саудовским коллегой.По словам главы российского МИД, угрозы в адрес Дамаска в связи с возможным применением химического оружия используются Западом, чтобы не дать выгнать террористов из Сирии. Лавров указал, что Россия поддерживает контакты с США по ситуации в районе Идлиба, но американская сторона часто ведет себя неконструктивно."И вот сейчас, когда американцы начинают нагнетать страсти вокруг Идлиба и вновь грозятся правительству карами, если оно применит химоружие, мы у них спросили: откуда же у него химоружие, если вы с французами и с англичанами в прошлом году все уничтожили? Знаете, что нам американцы ответили? Они ответили: это сказали французы, мы так не говорили", — сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам Лаврова, находящиеся в Идлибе террористы пытаются держать гражданское население в качестве живых щитов. "Со всех точек зрения этот гнойник нужно ликвидировать", — сказал глава МИД России.Кроме того, стало известно, что Пентагон начал переброску войск на новые базы в Сирии. На ролике, которые выложен в Twitter, видно, как американские солдаты въезжают в город Эш-Шаддад, перемещаясь ближе к провинции Идлиб.U.S army convoy heading from #Hasakah towards its new base in al-#Shadadi town. pic.twitter.com/Sl5KLxbwHg— Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) 28 августа 2018 г.Также США направили к Арабской республике истребители Ф-35. В регионе уже находятся американские военные корабли, в любой момент готовые нанести удар по Сирии.Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что западные страны готовят в Сирии масштабную провокацию. Для этого сотрудники организации "Белые каски" на двух грузовиках доставили в провинцию Идлиб отравляющие вещества. В свою очередь главари боевиков должны устроить инсценировку химической атаки — будто бы от лица сирийских правительственных сил. Это должно стать поводом для нового авиаудара США, Великобритании и Франции по войскам Асада.