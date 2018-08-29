Пожар пошел на убыль. Сотрудники МЧС рапортуют об улучшении экологической обстановки в Петушинском районе. На 29 августа площадь активного тления травяной подстилки снизилась до 75 гектаров.

Пожар пошел на убыль. Сотрудники МЧС рапортуют об улучшении экологической обстановки в Петушинском районе. На 29 августа площадь активного тления травяной подстилки снизилась до 75 гектаров. Это в 4 раза меньше по сравнению с предыдущим днем. Эвакуация населения из соседних населенных пунктов по-прежнему не планируется. По версии сотрудников тревожного ведомства, содержание вредных веществ в воздухе рядом с местом ЧП в пределах допустимой нормы. Концентрация дыма уменьшилась в 2 раза по сравнению с предыдущими сутками. Однако группировка сил для борьбы со стихией все еще наращивается. Сегодня на тушении огня в Петушинских лесах трудятся 574 человека и 100 единиц техники.Руслан Блинов, первый зам. начальника ГУ МЧС по Владимирской области: "Результатом природного пожара был, безусловно, человеческий фактор. В условиях засушливой погоды, труднопроходимой местности, ну и поскольку уровень пожарной опасности у нас к концу августа был достаточно высокий, работникам оборонлеса в прошлую пятницу своевременно мероприятия по локализации провести не удалось. Необходимо понимать населению, я понимаю, конечно, обеспокоенность в плане загрязнения воздуха, но надо понимать, что такие площади, день в день, они не локализуются, не ликвидируются. Я повторюсь, с учетом труднодоступности местности там достаточно большие объемы инженерной работы проведены, в том числе, по проделыванию дорог и просек. Поэтому вся группировка и от министерства обороны, и пригнанная со стороны МЧС, работает до окончания полной ликвидации пожара".