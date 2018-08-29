Владимир Путин впечатлил наблюдателей своей решительностью. Российский президент взял на себя личную ответственность за самый непопулярный в народе шаг власти.

Владимир Путин впечатлил наблюдателей своей решительностью.Российский президент взял на себя личную ответственность за самый непопулярныйв народе шаг власти.Президент России лично работал над текстом обращения кроссиянам по поводу изменений в пенсионном законодательстве. Более половины поправок,озвученных Владимиром Путиным – это предложения самого российского лидера,сообщил источник в Кремле.Наблюдатели восхищены решительностью президента. Ониотмечают, что Путин взял личную, персонифицированную, рискованнейшуюответственность за самые непопулярные шаги власти. "Ответственность лицом.А мог бы и не брать. А взял. Вот поэтому, май френдз, вот поэтому...", -написала в своем Telegramглавный редактор телеканала RTМаргарита Симоньян.Президент России выступил с телеобращением к гражданамстраны по вопросу об изменениях пенсионной системы. В 32-минутном выступленииПутин подробно описал состояние дел в социально-экономической сфере, а такжедетально изложил доводы в пользу корректировки пенсионного возраста. При этом российскийлидер предложил предусмотреть целый ряд льгот, чтобы переходный период оказалсякак можно более мягким.Прокомментировал обращение президента и премьер-министрРоссии. Дмитрий Медведев признал, что изменение пенсионной системы – этосерьезная задача, которая требует от кабинета министров особой ответственности,передает РИА Новости.А глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, чтопрезидент, как всегда, все взвалил на свои плечи. "Очень важно, чтопрезидент так откровенно, прямо и честно рассказал о своей позиции. Оченьважно, чтобы все эту позицию услышали, и каждый сделал для себя выводы", —сказала глава ЦИК. Памфилова назвала выступление Владимира Путина прямым иоткровенным.