Владимир Путин впечатлил наблюдателей своей решительностью.
Российский президент взял на себя личную ответственность за самый непопулярный
в народе шаг власти.
Владимир Путин впечатлил наблюдателей своей решительностью.
Российский президент взял на себя личную ответственность за самый непопулярный
в народе шаг власти.
Президент России лично работал над текстом обращения к
россиянам по поводу изменений в пенсионном законодательстве. Более половины поправок,
озвученных Владимиром Путиным – это предложения самого российского лидера,
сообщил источник в Кремле.
Наблюдатели восхищены решительностью президента. Они
отмечают, что Путин взял личную, персонифицированную, рискованнейшую
ответственность за самые непопулярные шаги власти. "Ответственность лицом.
А мог бы и не брать. А взял. Вот поэтому, май френдз, вот поэтому...", -
написала в своем Telegram
главный редактор телеканала RT
Маргарита Симоньян.
Президент России выступил с телеобращением к гражданам
страны по вопросу об изменениях пенсионной системы. В 32-минутном выступлении
Путин подробно описал состояние дел в социально-экономической сфере, а также
детально изложил доводы в пользу корректировки пенсионного возраста. При этом российский
лидер предложил предусмотреть целый ряд льгот, чтобы переходный период оказался
как можно более мягким.
Прокомментировал обращение президента и премьер-министр
России. Дмитрий Медведев признал, что изменение пенсионной системы – это
серьезная задача, которая требует от кабинета министров особой ответственности,
передает РИА Новости.
А глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что
президент, как всегда, все взвалил на свои плечи. "Очень важно, что
президент так откровенно, прямо и честно рассказал о своей позиции. Очень
важно, чтобы все эту позицию услышали, и каждый сделал для себя выводы", —
сказала глава ЦИК. Памфилова назвала выступление Владимира Путина прямым и
откровенным.