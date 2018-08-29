Футбольный клуб Аякс пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Это произошло после того, как амстердамцы на выезде сыграли с киевским Динамо в нулевую ничью и по сумме двух матчей оказались сильнее. Первый поединок завершился победой Аякса 3:1.

Футбольный клуб "Аякс" пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Это произошло после того, как амстердамцы на выезде сыграли с киевским "Динамо" в нулевую ничью и по сумме двух матчей оказались сильнее. Первый поединок завершился победой "Аякса" 3:1.В Киеве динамовцам было необходимо забить два мяча для того, чтобы преодолеть квалификационный этап Лиги чемпионов. Но голландский клуб на стадионе "Олимпийский" был острее – шансов у футболистов гостей было несравнимо больше. Самым очевидным моментом гостей был пенальти, право на пробитие которого они получили еще в первом тайме, однако Душан Тадич угодил в штангу.Таким образом, "Аякс" успешно преодолел сито отбора и теперь сыграет в основной сетке Лиги чемпионов. Соперников по группе амстердамцы узнают 30 августа, когда состоится жеребьевка группового этапа. "Динамо" же продолжит выступления в Лиге Европы.