Театральная Москва готовится к открытию сезона. Лучшие сцены столицы в этом году порадуют зрителей десятками громких премьер. Сразу четыре новых постановки войдут в репертуар Малого театра — одного из старейших в России. Сегодня в историческом здании в Театральном проезде прошел традиционный сбор труппы, где обсуждались планы на новый 263-й сезон.

Театральная Москва готовится к открытию сезона. Лучшие сцены столицы в этом году порадуют зрителей десятками громких премьер. Сразу четыре новых постановки войдут в репертуар Малого театра — одного из старейших в России. Сегодня в историческом здании в Театральном проезде прошел традиционный сбор труппы, где обсуждались планы на новый 263-й сезон.Самый театральный праздник — сбор труппы: приветствия, улыбки, смех и, конечно, планы на новый сезон. "Мечты какие-то, новые надежды, — говорит народный артист России Валерий Афанасьев. — Волнуешься всегда, как свадьба, только смешнее"."Каждый раз это все по-новому, каждый раз как-то так думаешь, "че ты, не надо волноваться", а все равно приходишь", — добавляет народный артист РФ Борис Невзоров."Да мы с Борисом Георгиевичем 3 дня назад виделись буквально, но все равно я рад его видеть сегодня", — признается народный артист РФ Александр Клюквин.После летних каникул — снова за дело. Самые важные слова — напутствия от художественного руководителя Юрия Соломина, и официальный старт — новому театральному году. Один из самых старейших в России Малый театр. Уже завтра его артисты начнут репетиции.Юрий Соломин ставит спектакль "Дальше тишина". В нем в 70-х в играли Плятт и Раневская, правда, в Театре Моссовета. Соломин решил возродить спектакль на родной сцене. Начнется работа над драмой "Перед заходом солнца" по пьесе Гауптмана. К столетию Николая II поставят спектакль "Царь. Государственный переворот". И, конечно, Островский. Ожидается премьера "Красавец-мужчина". Работы много, дух боевой.Борис Клюев не был в театре всего два месяца, а уже успел соскучиться. Показывает любимое место в Малом — Ермоловское фойе. Именно отсюда актер выходит на сцену. Делится секретами закулисья: "Обычно я прихожу пораньше немного, сажусь в кресло, чтоб мне никто не мешал, тихонечко вспоминаю текст. На сцену нужно выходить с правой ноги, такое есть поверье".Помимо премьер актеров ждут и гастроли. Новый сезон в Малом театре по традиции откроется спектаклем "Горе от ума" в постановке Сергея Женовача, как всегда главную роль Фамусова исполнит сам Юрий Соломин.