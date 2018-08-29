Итальянский наставник футбольного Спартака Массимо Каррера сообщил журналистам, что его клубу будет сложно найти замену голландскому атакующему полузащитнику Квинси Промесу, который, возможно, в ближайшие дни переберется в стан испанской Севильи.

Итальянский наставник футбольного "Спартака" Массимо Каррера сообщил журналистам, что его клубу будет сложно найти замену голландскому атакующему полузащитнику Квинси Промесу, который, возможно, в ближайшие дни переберется в стан испанской "Севильи"."Найти замену Квинси будет очень нелегко, — цитирует Карреру Sport24. – Заменить такого футболиста как Промес вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьезные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодежь".По словам Карреры, раньше руководство "Спартака" не планировало продажу голландца: "Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть".