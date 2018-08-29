Сейчас в шоу-бизнесе так: чем ты скандальнее и эпатажнее, тем ты более востребован. Поэтому мини-скандал с ненормативной лексикой, которую позволила себе Гузеева на своей странице в соцсети, скорее подкинул дров в ее популярность. Ничего нового в ее поведении нет, она всегда была довольно жесткой, с острым язычком. За то и любят.

Сейчас в шоу-бизнесе так: чем тыскандальнее и эпатажнее, тем ты более востребован. Поэтому мини-скандал сненормативной лексикой, которую позволила себе Гузеева на своей странице всоцсети, скорее подкинул дров в ее популярность. Ничего нового в ее поведениинет, она всегда была довольно жесткой, с острым язычком. За то и любят."С Первого канала она уходитьникуда не собирается. Более того, сейчас она, как никогда, готова вцепится всвое место зубами. Смена формата передачи не за горами, но ведущую сложно вычеркнутьиз процесса работы над ней. Она вросла корнями в этот проект и очень гармоничносмотрится в эфире "Давай поженимся", да и телезрители вряд ли оценят сменуведущей брачного шоу", – рассказала Dni.RuПо картам выходит так: если онахочет остаться на своем месте, то сдерживать эмоции как раз не нужно. Ей простонужно оставаться собой. "На данный момент участники программы находятся в определенныхрамках, установленных руководством канала, и Гузеева действительно боитсяперешагнуть черту. Один неверный шаг может грозить увольнением. Но все эти правилане для нее. Как раз Гузеевой нужно действовать от противного. Стоит чуть-чутьдать своего характера в эфире – и передача заиграет новыми красками. Телезрителиэто оценят. А руководству канала останется только смирится с таким поворотомсобытий", – считает гадалка.Таким образом, матерный скандал, разразившийся вокруг Ларисы Гузеевой, будет иметь серьезные последствия. Однако они окажутся не негативными, как того можно было ожидать, а позитивными. В особенности эффект усилится, если ведущая перестанет себя сдерживать и покажет поклонникам то, чего они от нее ждут.Напомним, ранее на странице Ларисы Гузеевой в Instagram разгорелись нешуточные страсти. В ответ на критические замечания подписчиков ведущая отвечала весьма резкими, а подчас и вовсе нецензурными фразами. Однако вскоре матерщина со стороны Ларисы Гузеевой была удалена. Одни подумали, что актрису попросту взломали и она избавилась от похабных слов, едва получила доступ к аккаунту, другие же предположили, что она просто вспылила, а на "трезвую" голову решила не давать новых поводов для кривотолков.