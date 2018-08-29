Сейчас в шоу-бизнесе так: чем ты
скандальнее и эпатажнее, тем ты более востребован. Поэтому мини-скандал с
ненормативной лексикой, которую позволила себе Гузеева на своей странице в
соцсети, скорее подкинул дров в ее популярность. Ничего нового в ее поведении
нет, она всегда была довольно жесткой, с острым язычком. За то и любят.
Сейчас в шоу-бизнесе так: чем ты
скандальнее и эпатажнее, тем ты более востребован. Поэтому мини-скандал с
ненормативной лексикой, которую позволила себе Гузеева на своей странице в
соцсети, скорее подкинул дров в ее популярность. Ничего нового в ее поведении
нет, она всегда была довольно жесткой, с острым язычком. За то и любят.
"С Первого канала она уходить
никуда не собирается. Более того, сейчас она, как никогда, готова вцепится в
свое место зубами. Смена формата передачи не за горами, но ведущую сложно вычеркнуть
из процесса работы над ней. Она вросла корнями в этот проект и очень гармонично
смотрится в эфире "Давай поженимся", да и телезрители вряд ли оценят смену
ведущей брачного шоу", – рассказала Dni.Ru
По картам выходит так: если она
хочет остаться на своем месте, то сдерживать эмоции как раз не нужно. Ей просто
нужно оставаться собой. "На данный момент участники программы находятся в определенных
рамках, установленных руководством канала, и Гузеева действительно боится
перешагнуть черту. Один неверный шаг может грозить увольнением. Но все эти правила
не для нее. Как раз Гузеевой нужно действовать от противного. Стоит чуть-чуть
дать своего характера в эфире – и передача заиграет новыми красками. Телезрители
это оценят. А руководству канала останется только смирится с таким поворотом
событий", – считает гадалка.
Таким образом, матерный скандал, разразившийся вокруг Ларисы Гузеевой, будет иметь серьезные последствия. Однако они окажутся не негативными, как того можно было ожидать, а позитивными. В особенности эффект усилится, если ведущая перестанет себя сдерживать и покажет поклонникам то, чего они от нее ждут.
Напомним, ранее на странице Ларисы Гузеевой в Instagram разгорелись нешуточные страсти. В ответ на критические замечания подписчиков ведущая отвечала весьма резкими, а подчас и вовсе нецензурными фразами. Однако вскоре матерщина со стороны Ларисы Гузеевой была удалена. Одни подумали, что актрису попросту взломали и она избавилась от похабных слов, едва получила доступ к аккаунту, другие же предположили, что она просто вспылила, а на "трезвую" голову решила не давать новых поводов для кривотолков.