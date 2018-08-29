Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным готовность региона к новому учебному году.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным готовность региона к новому учебному году.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе правительства РФ.Никитин рассказал главе кабмина о том, что в регионе 327 тысяч детей готовы начать учиться. Он подчеркнул, что в области появятся четыре новых школы на 1875 учебных мест.Врио губернатора отметил, что у жителей имеется множество жалоб по поводу неотремонтированных школ – 30% из них нуждаются в капитальных вложениях. Он сообщил Медведеву, что эта проблема решается – уже выделено 438 миллионов рублей.Никитин подчеркнул, что решается вопрос и с детскими садами – за последние годы дополнительно появилось 14400 мест. В планах – строительство еще 27 дошкольных учреждений для 3545 детей.Премьер-министр в последнюю неделю не проводил публичных мероприятий. Как пояснила 23 августа пресс-служба правительства, это было связано с тем, что Дмитрий Медведев получил спортивную травму, которая и внесла коррективы в его рабочий график.