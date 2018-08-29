Украина официально объявит о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией до 30 сентября, заявил глава МИД Незалежной Павел Климкин. Обсуждать разрыв этого соглашения раньше мешали некие юридические вопросы. Однако давно всем понято, что никаких дружеских отношений между Москвой и Киевом нет, добавил Климкин.

Украина официально объявит о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией до 30 сентября, заявил глава МИД Незалежной Павел Климкин. Обсуждать разрыв этого соглашения раньше мешали некие "юридические вопросы", цитирует слова министра агентство ТАСС. Однако всем давно понято, что никаких дружеских отношений между Москвой и Киевом нет, добавил Климкин.Напомним, сегодня Петр Порошенко распорядился предоставить документы для расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. По вине Москвы, считает президент Украины, этот документ стал анахронизмом.Договор между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года, а через год ратифицирован Верховной радой и Государственной думой.