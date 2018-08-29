Новый снимок телеведущего
Андрея Малахова в соцсетях вызвал жаркие споры. Фолловеры гадают, с чьим
ребенком нянчится шоумен.
Новый снимок телеведущего
Андрея Малахова в соцсетях вызвал жаркие споры. Фолловеры гадают, с чьим
ребенком нянчится шоумен.
Журналист опубликовал в
своем Instagram снимок из студии собственной программы. Андрей бережно прижимает
к себе миловидного грудничка. "Доброе утро! Я знаю, многие этого ждали. Все
подробности сегодня в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале
"Россия-1",– написал он под снимком.
Большинство фолловеров шоумена решили, что в следующем выпуске он планирует представить сына общественности. Они
принялись гадать на кого больше похож малыш – на телеведущего или его супругу Наталью
Шкулеву.
"Копия его жена (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Похож и на
тебя и на жену не обидел не кого 😁👼🤗👍", "Копия мама, ничего папиного)", "Прекрасно...
очаровательный малыш...папина копия", "Вылитый Малахов☺Будьте счастливы", – рассуждали интернет-обыватели.
Однако были и те, кто не поверил,
что Андрей станет тащить свое сына в студию. Ведь шоумен и его супруга
тщательно скрывают своего девятимесячного наследника Александра от посторонних глаз.
Интернет-обыватели предположили, что малыш это внук актрисы Марии Шукшиной.
"Нда уж, народ вы чего????
Малахов не станет показывать своего сына стране ( что верно совершенно) Логику
включите, а лучше мозги!!!!", "У
Малахова ребеночку 9,5 мес, а здесь совсем маленький ребенок", "100% не его сын.это был бы не Малахов,если бы так
легко в инсте показал реб.Он из этого сделает шоу в эфире", "Люди! Это не сын Малахова!!! Скорее всего это
внук Шукшиной! Передача сегодня об этом будет!", "Внук Шукшиной🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈", "Опять Шукшину трогают. Бедная Мария , эта
вертихвостка опять ей козни строит. Прибила эту безмозглую Фрею.", -
писали пользователи Сети в комментариях. Об этом сообщает .
Напомним, Фрейя
Зильбер стала известной на всю страну, после того как появилась на шоу Андрея
Малахова "Прямой эфир" с заявлением, что родила от сына Марии
Шукшиной и намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей
беременности она пыталась наладить связь с представителями знаменитого
семейства. Шукшины настояли на проведении ДНК-теста. В результате исследования
оказалось, что малыш действительно является сыном Макара Касаткина, наследника
артистки.