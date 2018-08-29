Новый снимок телеведущего Андрея Малахова в соцсетях вызвал жаркие споры. Фолловеры гадают, с чьим ребенком нянчится шоумен.

Новый снимок телеведущегоАндрея Малахова в соцсетях вызвал жаркие споры. Фолловеры гадают, с чьимребенком нянчится шоумен.Журналист опубликовал всвоем Instagram снимок из студии собственной программы. Андрей бережно прижимаетк себе миловидного грудничка. "Доброе утро! Я знаю, многие этого ждали. Всеподробности сегодня в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале"Россия-1",– написал он под снимком.Большинство фолловеров шоумена решили, что в следующем выпуске он планирует представить сына общественности. Онипринялись гадать на кого больше похож малыш – на телеведущего или его супругу НатальюШкулеву."Копия его жена (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Похож и натебя и на жену не обидел не кого 😁👼🤗👍", "Копия мама, ничего папиного)", "Прекрасно...очаровательный малыш...папина копия", "Вылитый Малахов☺Будьте счастливы", – рассуждали интернет-обыватели.Однако были и те, кто не поверил,что Андрей станет тащить свое сына в студию. Ведь шоумен и его супругатщательно скрывают своего девятимесячного наследника Александра от посторонних глаз.Интернет-обыватели предположили, что малыш это внук актрисы Марии Шукшиной."Нда уж, народ вы чего????Малахов не станет показывать своего сына стране ( что верно совершенно) Логикувключите, а лучше мозги!!!!", "УМалахова ребеночку 9,5 мес, а здесь совсем маленький ребенок", "100% не его сын.это был бы не Малахов,если бы таклегко в инсте показал реб.Он из этого сделает шоу в эфире", "Люди! Это не сын Малахова!!! Скорее всего этовнук Шукшиной! Передача сегодня об этом будет!", "Внук Шукшиной🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈", "Опять Шукшину трогают. Бедная Мария , этавертихвостка опять ей козни строит. Прибила эту безмозглую Фрею.", -писали пользователи Сети в комментариях. Об этом сообщает .Напомним, ФрейяЗильбер стала известной на всю страну, после того как появилась на шоу АндреяМалахова "Прямой эфир" с заявлением, что родила от сына МарииШукшиной и намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всейбеременности она пыталась наладить связь с представителями знаменитогосемейства. Шукшины настояли на проведении ДНК-теста. В результате исследованияоказалось, что малыш действительно является сыном Макара Касаткина, наследникаартистки.