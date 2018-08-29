Мужчина, которого считают причастным к смерти 14-летней девочки, будет находиться под арестом до 27 октября. Соответствующее постановление вынес Хамовнический суд столицы. Напомним, тело девочки было обнаружено 26 августа рядом с одним из жилых домов по улице Подвойского в Москве.

Мужчина, которого считают причастным к смерти 14-летней девочки, будет находиться под арестом до 27 октября. Соответствующее постановление вынес Хамовнический суд столицы, сообщает агентство РИА Новости.Напомним, тело девочки было обнаружено 26 августа рядом с одним из жилых домов по улице Подвойского в Москве. По мнению следствия, подросток была в гостях у знакомого мужчины, где употребляла алкоголь и какие-то вещества. После этого ей стало плохо, она потеряла сознание, а собутыльник вынес ее на улицу, чтобы избежать ответственности.27 августа подозреваемые был задержан. Им оказался мужчина 1974 года рождения. В его квартире прошел обыск. Следователи обнаружили медикаменты, которые отправили на экспертизу.