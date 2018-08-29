Торговали кастетами на рынке. Региональные полицейские провели успешную операцию по задержанию торговцев оружием. В незаконном сбыте подозревают 39-летнего и 36-летнего жителей Петушинского района.

Торговали кастетами на рынке. Региональные полицейские провели успешную операцию по задержанию торговцев оружием. В незаконном сбыте подозревают 39-летнего и 36-летнего жителей Петушинского района. По версии следствия, свой товар мужчины реализовывали прямо на одном из районных рынков, где у них было несколько торговых точек. Известно, что товар мужчины приобретали в Москве. В общей сложности у фигурантов было изъято 37 кастетов, а они относятся к холодному оружию ударно-раздробляющего действия, а также 13 пневматических винтовок. Теперь за подобную предпринимательскую деятельность подозреваемым грозит до двух лет тюрьмы. Вместе с этим региональное управление ФСБ информирует, что с начала 2016 года сотрудниками службы безопасности из незаконного оборота изъято более 70 единиц огнестрельного оружия и около 20 тысяч боеприпасов. К ответственности привлечено 12 граждан. Примечательно, что 70 процентов конфиската являются переделками из оружия, сделанного под холостые патроны, в боевое. Встречается даже оружие времен Великой Отечественной войны. Изъятые из незаконного оборота автоматы, пистолеты, а также боеприпасы уничтожаются согласно судебным решениям.