В ходе обысков было обнаружено и изъято более 172 тысяч литров моторного масла, картонные коробки с товарными знаками брендов и трафареты для их изготовления...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся производством и реализацией контрафактных моторных масел известных брендов», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные УВД по САО задержали двух приезжих мужчин по подозрению в причастности к производству и реализации контрафактной продукции. Ими оказались двое приезжих мужчин. Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленники осуществляли на территории столицы незаконную продажу моторных масел. Производственный цех располагался на территории ближнего Подмосковья, где задержанные маркировали товар логотипами известных производителей.В ходе обысков по адресам проживания участников группы, а также производственных и складских помещений было обнаружено и изъято более 172 тысяч литров моторного масла, картонные коробки с товарными знаками брендов и трафареты для их изготовления, станок для нанесения этикеток, а также оборудование, используемое для производства контрафактной продукции.Ущерб, нанесенный правообладателям, устанавливается.Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29