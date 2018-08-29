Между охранником магазина и злоумышленником произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту удар предметом, похожим на нож, после чего скрылся...

«Оперативники района Выхино-Жулебино задержали 31-летнего приезжего мужчину по подозрению в нападении на охранника магазина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В службу «02» обратился сотрудник сетевого магазина, расположенного на улице Хлобыстова, с заявлением о том, что на охранника магазина напал неизвестный. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили охранника с ранениями в области живота. Потерпевший был госпитализирован.По словам очевидцев, у входа в магазин между 31-летним охранником и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту удар предметом, похожим на нож, после чего скрылся.На Рязанском проспекте сотрудники автопатруля ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18