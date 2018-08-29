Злоумышленник, чтобы избежать штрафов за административные правонарушения, обратился в полицию с заявлением о краже транспортного средства...

Сотрудники полиции Западного административного округа задержали 42-летнего мужчину по подозрению в заведомо ложном доносе.В ОМВД России по району Солнцево обратился житель столицы с заявлением о краже. По словам мужчины, его автомобиль «КИА», припаркованный у одного из домов на улице Авиаторов, был похищен. Материальный ущерб составил около 400 тыс. рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что машину заявителя никто не похищал. Мужчина, являясь собственником указанного транспортного средства, оформил право пользования автомобилем на своего знакомого. Для того чтобы избежать штрафов за административные правонарушения, злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил заявить о его хищении.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39