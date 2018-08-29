Горемычный Брэд Питт оказался втянутым в очередной скандал. На этот раз проблемы голливудской звезде создают его родители.

Горемычный Брэд Питт оказался втянутым в очередной скандал. На этот раз проблемы голливудской звезде создают его родители.Как стало известно изгнанию RadarOnline.com, на дняхзавершилось полицейское расследование. В результате американские стражи порядкавыяснили, что в баптистском приходе города Риджкрест, в котором много летсостоят родители актера, распространяли детское порно.Музыкальный руководитель церкви Кейг Винке, который былочень дружен с родственниками звезды и даже мог бывать у них дома, призналсебя виновным в хранении и рассылке видеозаписей эротического характера, на которыхбыли изображены девочки младше 17 лет.Питт и ранее выступал против этой организации, осуждая ихкатегорический отказ от признания однополых браков. Брэд постоянно ссоритсяиз-за этого с собственной набожной матерью."Это просто еще один кошмар для Брэда, также это станет ещеодной причиной для конфликта с его мамой и папой”, – сообщил изданию источникблизкий к звезде. "Он в ужасе, о того, что этот отвратительный человекоказался бы под одной крышей с его родителями, братьями, сестрами, племянницамии племянниками!” – продолжает инсайдер. Аноним отмечает, что новый скандал звезде ни к чему, так как сейчас Питт борется за опеку над детьми.Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут оформить развод уже два года. Оба супруга, не стесняясь, выливают друг на друга тонны компромата, чтобы выбить опеку над детьми. Несмотря на то что поначалу судьи были на стороне матери, Джоли своим поведением заставляет их изменить свою позицию. Недавно появилась информация, что актриса была госпитализирована с психическим расстройством. Анджелина морит себя голодом и отказывается принимать пищу.А суд тем временем встает на сторону Питта. Артисту уже позволили видеться с детьми через день и общаться по телефону в любое время.