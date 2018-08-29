Злоумышленники, используя организацию, имеющую признаки фиктивности, заключили от ее имени договоры поставки подсолнечного масла с разными компаниями...

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению двух участников организованной группы в хищении денежных средств в размере свыше 30 млн рублей мошенническим путем у разных компаний», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Установлено, что злоумышленники, используя организацию, имеющую признаки фиктивности и, соответственно, не осуществлявшую реальную хозяйственную деятельность, заключили от ее имени договоры поставки подсолнечного масла с различными юридическими лицами и одним индивидуальным предпринимателем. Однако после перечисления денежных средств на счет подконтрольной злоумышленникам организации контрагенты так и не получили товар.Материальный ущерб составил свыше 30 млн рублей.Следствием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых – 37-летней и 51-летнего приезжим – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53