Немецкий футболист Беньямин Хенрикс стал игроком французского Монако. Защитник подписал с монегасками соглашение сроком на пять лет. Сумма трансфера не сообщается. Прежним клубом немца был леверкузенский Байер.

Немецкий футболист Беньямин Хенрикс стал игроком французского "Монако". Защитник подписал с монегасками соглашение сроком на пять лет. Сумма трансфера не сообщается. Прежним клубом немца был леверкузенский "Байер".В минувшем сезоне Хенрикс провел в составе "аспириновых" 28 поединков. За "Байер" он выступал с 2015 года. Кроме того, 21-летний футболист привлекался в состав сборной Германии, за которую успел провести три матча.Напомним, что ранее в "Монако" перешел полузащитник сборной России Александр Головин. Впрочем, на данный момент россиянин пока не сыграл ни одного матча, получив на одной из первых тренировок травму.