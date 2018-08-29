Остался без присмотра. В области зафиксирован очередной несчастный случай с маленьким ребёнком. 3-летний малыш выпал из окна 2 этажа. 28 августа в 18:00 в Юрьев-Польском в многодетной семье ребёнок оказался предоставлен сам себе.

(Юрьев-Польский р-н)Остался без присмотра. В области зафиксирован очередной несчастный случай с маленьким ребёнком. 3-летний малыш выпал из окна 2 этажа. 28 августа в 18:00 в Юрьев-Польском в многодетной семье ребёнок оказался предоставлен сам себе. Мама мыла посуду на кухне, а отец семейства в другой комнате играл с 2 другими детьми. Малыш беспрепятственно зашёл в комнату с открытым окном, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. В коматозном состоянии пострадавшего ребёнка доставили в ОДКБ, где ему оказали медицинскую помощь. Известно, что врачам удалось стабилизировать состояние ребёнка. Малыш получил сильную черепно-мозговую травму, что в последствии может стать причиной острой хронической пневмонии. Сейчас врачи борются с тем, чтобы не допустить негативных последствий для здоровья ребёнка. К слову, по статистике, это уже 23 случай за этот год.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Этот год ужасный. Просто по-другому сказать не могу. По этим случаям - просто ужасный. Потому что, если 2017 год характеризовался небольшим количеством случаев, их всего 4, выпадения детей из окна. И дети не погибли, были травмированы, но были спасены владимирскими врачами, то в этом году - это какая-то крайняя степень безответственности взрослых, которые должны опекать детей. Вы знаете, у меня такое чувство, что уже не за замки детской безопасности бороться, которые мы всё призываем - поставьте, оборудуйте, оснастите вы окна этими замками детской безопасности. Я уже готова кричать: "Не оставляйте детей без присмотра!" - это основной фактор, по которому происходят трагедии с нашими маленькими детьми".