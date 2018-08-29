На кортах Нью-Йорка стартовал второй игровой день Открытого чемпионата США по теннису. В женской сетке соревнований десятая ракетка мира Елена Остапенко не без проблем пробилась во второй круг турнира Большого шлема.

На кортах Нью-Йорка стартовал второй игровой день Открытого чемпионата США по теннису. В женской сетке соревнований десятая ракетка мира Елена Остапенко не без проблем пробилась во второй круг турнира "Большого шлема".В стартовом поединке латышка обыграла немецкую соперницу Андрею Петкович по итогам трех сетов – 6:4, 4:6, 7:5. Поединок между соперницами продолжался 2 часа 19 минут. В следующем раунде Остапенко встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.Также отметим победу датчанки Каролин Возняцки, победившую Саманту Стосур – 6:3, 6:2. Кроме того, в двух сетах праздновала успех и чешка Петра Квитова, со счетом 6:1, 6:4обыгравшая бельгийку Янину Викмайер.