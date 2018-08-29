На станции Верхние Лихоборы открылся долгожданный северный вестибюль.

На станции "Верхние Лихоборы" открылсядолгожданный северный вестибюль.Станция "Верхние Лихоборы" заработала в марте 2018года. Метро в пешей доступности появилось у жителей районов Дегунино иБескудниковский. Южный вход на станцию располагается между Дмитровским шоссе и Верхнелихоборскойулицей.Для жителей Бескудниковского бульвара и домов, расположенныхна правой части Дмитровского шоссе теперь добираться до метро стало значительнобыстрее. Северный вестибюль станции встроен в сооруженный в 2008 году подземныйпешеходный переход возле Храма святителя Иннокентия и имеет выходы кБескудниковскому бульвару.Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии веткиметро началось в 2011 году. Участок "Марьина Роща" – "Петровско-Разумовская"ввели в сентябре 2016 года. 22 марта этого года мэр Москвы Сергей Собяниноткрыл новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро со станциями "ВерхниеЛихоборы", "Окружная" и "Селигерская".Немного позже салатовую ветку протянут до поселка Северный,который расположен за МКАД. Известно, что после станции "ВерхниеЛихоборы" откроются "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех.А недавно власти столицы одобрили проект планировкитерритории транспортно-пересадочного узла "Верхние Лихоборы". Его общая площадьсоставит три с половиной гектара. Объекты ТПУ разместятся на участках междуДмитровским шоссе, Московским центральным кольцом, Октябрьской железной дорогойи Ильменским проездом.Здесь возведут подземные паркинги, здание конечной станцииобщественного транспорта, пересадочный терминал и два административно-жилыхкомплекса.До 2020 года в столице появится более 250 таких узлов. Срединих будут плоскостные – в виде перехватывающих парковок, на которых можнооставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные, предполагающие строительствомногофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов,необходимых жителям конкретного района.Транспортно-пересадочные узлы, которые сейчас строятся вМоскве практически на всех направлениях увяжут в единую систему общественный транспорт,сделают пересадку с одного его вида на другой более комфортной и позволятпассажирам сократить время в пути.