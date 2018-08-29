На станции Верхние Лихоборы открылся
долгожданный северный вестибюль.
На станции "Верхние Лихоборы" открылся
долгожданный северный вестибюль.
Станция "Верхние Лихоборы" заработала в марте 2018
года. Метро в пешей доступности появилось у жителей районов Дегунино и
Бескудниковский. Южный вход на станцию располагается между Дмитровским шоссе и Верхнелихоборской
улицей.
Для жителей Бескудниковского бульвара и домов, расположенных
на правой части Дмитровского шоссе теперь добираться до метро стало значительно
быстрее. Северный вестибюль станции встроен в сооруженный в 2008 году подземный
пешеходный переход возле Храма святителя Иннокентия и имеет выходы к
Бескудниковскому бульвару.
Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии ветки
метро началось в 2011 году. Участок "Марьина Роща" – "Петровско-Разумовская"
ввели в сентябре 2016 года. 22 марта этого года мэр Москвы Сергей Собянин
открыл новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро со станциями "Верхние
Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская".
Немного позже салатовую ветку протянут до поселка Северный,
который расположен за МКАД. Известно, что после станции "Верхние
Лихоборы" откроются "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех.
А недавно власти столицы одобрили проект планировки
территории транспортно-пересадочного узла "Верхние Лихоборы". Его общая площадь
составит три с половиной гектара. Объекты ТПУ разместятся на участках между
Дмитровским шоссе, Московским центральным кольцом, Октябрьской железной дорогой
и Ильменским проездом.
Здесь возведут подземные паркинги, здание конечной станции
общественного транспорта, пересадочный терминал и два административно-жилых
комплекса.
До 2020 года в столице появится более 250 таких узлов. Среди
них будут плоскостные – в виде перехватывающих парковок, на которых можно
оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные, предполагающие строительство
многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов,
необходимых жителям конкретного района.
Транспортно-пересадочные узлы, которые сейчас строятся в
Москве практически на всех направлениях увяжут в единую систему общественный транспорт,
сделают пересадку с одного его вида на другой более комфортной и позволят
пассажирам сократить время в пути.