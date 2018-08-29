В Австралии десятки человек стали свидетелями падения крупного метеора, ворвавшегося в атмосферу Земли на скорости около 15-20 км/с. После наступления утра многие местные жители отправились искать обломки небесного тела.

В минувший вторник, 29 августа, вечером десятки человек в пригороде австралийского города Перт наблюдали падение метеора: огненный шар, направляясь к земле, пересек небо, осветил облака и растаял во тьме.Первоначально мнения местных жителей о природе явления разделились. Судачили об НЛО, а кое-кто заявлял о крушении самолета, однако профессор местного университета Фил Блэнд уверенно сообщил, что это был крупный метеор.Публикация от Perth Observatory (@perthobservatory) 28 Авг 2018 в 8:31 PDTПо словам Фила Блэнда, явления такого рода редкие, и упавшее небесное тело, которое может находиться на расстоянии до ста километров от места его наблюдения, обязательно нужно найти."На нем должна быть черная корочка, он тяжелый и отличается от большинства земных камней и минералов" — сообщил профессор, добавив, что в ближайшее время он и его команда смогут рассчитать более точное место падения метеора.Десятки местных жителей уже отправились на поиски камня, упавшего с неба.