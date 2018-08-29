Ранее неизвестные науке обезьяны жили от 42 до 46 миллионов лет назад в нынешней Южной Калифорнии.

Палеонтологи идентифицировали три ранее неизвестных вида приматов, живших от 42 до 46 миллионов лет назад в нынешней Южной Калифорнии. Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Journal of Human Evolution Эми Этвотер (Amy Atwater) и Кристофером Кирком (Christopher Kirk) из Техасского университета в Остине.Ископаемые зубы этих обезьян были обнаружены в формации Фрайэрс (Friars Formation), знаменитой сокровищнице многочисленных костей приматов. Как это часто бывает, находки много лет пылились в коллекции, прежде чем были исследованы.Заметим, что зубы – одна из самых частых палеонтологических находок. Множество видов млекопитающих, особенно самых древних, известны только благодаря этому органу."Эмаль – самая твёрдая ткань в организме. Поэтому зубы чаще всего сохраняются в летописи окаменелостей", – объясняет Кирк.Может показаться, что о животном практически ничего нельзя сказать, если для изучения доступны только его зубы. Однако у профессионалов иное мнение."Зубы могут многое рассказать об эволюционной истории [вида] и позволяют нам определить размер и диету вымершего примата", – говорит Кирк.Изучив зубы вымерших обезьян, исследователи пришли к выводу, что они относятся не только к неизвестным видам, но и к неизвестным биологии родам.Новые виды были названы Ekwiiyemakius walshi, Gunnelltarsius randalli и Brontomomys cerutti. Напомним, что первое слово названия согласно общепринятой классификации означает род, а второе собственно вид. Все они были отнесены к ныне вымершему семейству омомиидов. Это семейство в эоцене было распространено в Европе, Азии и Северной Америке. Его представители считаются одними из первых на Земле высших приматов.Исследователи рассчитали массу тела своих "подопечных". Оказалось, что E. walshi весил от 113 до 125 граммов, G. randalli от 275 до 303 граммов и B. cerutti от 719 до 796 граммов.Очевидно, что всё это были очень небольшие обезьяны по сравнению с человеком или гориллой, однако омомииды вообще не отличались габаритами. Brontomomys cerutti и вовсе оказался тяжелее большинства известных представителей семейства, что и позволило назвать его род именно так, а не иначе. Оно происходит от греческого слова "бронте" (в латинской транскрипции bronte), то есть "гром". Такое именование символизирует тот факт, что земля "с громом сотрясалась" под лапами этого монстра, весившего чуть ли не килограмм. Хотя ходить по земле ему вряд ли приходилось: скорее всего, B. cerutti, как и другие омомииды, жил на деревьях.Любопытно, что по тем же причинам получил своё название бронтозавр, у которого для претензий на гром оснований было куда больше. Видовое название cerutti было дано в честь палеонтолога Ричарда Черутти (Richard Cerutti), собравшего множество зубов этой обезьяны.Ekwiiyemakius walshi был назван в честь умершего в 2007 году палеонтолога Стивена Уолша (Stephen Walsh), который и обнаружил эти окаменелости. Название рода происходит от слова "Эквийемак" (Ekwiiyemak), что в переводе с языка местных индейцев означает "за облаками". Это название региона, где берут своё начало реки Сан-Диего и Свитуотер.Вид Gunnelltarsius randalli получил своё название в честь палеонтологов Грегга Ганнелла (Gregg Gunnell) и Кеслера Рэндалла (Kesler Randall).Исследователи не смогли определить точное место найденных видов на эволюционном древе приматов. Разные методы дали разные результаты по этому поводу. Возможно, оно прояснится, когда будет найдено ещё что-нибудь, кроме зубов.Степень их родства с человеком едва ли является слишком большой. Омомииды и гоминиды, к которым относится человек – разные семейства приматов. То есть эволюционные пути человека и "новичков" разошлись довольно давно. Заметим, что первые известные человекообразные обезьяны появились около 30 миллионов лет назад, то есть через десять с лишним миллионов лет после того, как открытые авторами обезьяны населяли свои тропические леса. Кроме того, первой известной человекообразной обезьяной в Новом Свете стал человек разумный.Поэтому находки проливают свет на эволюцию человека только в том смысле, что они расширяют наши знания о "боковых" (с точки зрения нашего самолюбования) ветвях приматов. В частности, с этим открытием количество родов приматов, известных по формации Фрайэрс, разом увеличилось с трёх до шести, а количество видов – с 15 до 18. Кроме того, новые сведения расширяют наши представления о динамике разнообразия приматов в то время в этом регионе."Добавление этих приматов [к списку видов] обеспечивает лучшее понимание разнообразия приматов в среднем эоцене, – говорит Этвотер. – Предыдущие исследования, проведённые в районе Скалистых гор показали, что разнообразие приматов сокращалось в этот период, но мы утверждаем, что разнообразие приматов одновременно возрастало в других местах".Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о новом виде обезьяны, найденном в китайской гробнице, о том, как предки обезьян Нового Света переплыли море, и о том, как выглядела праматерь обезьян.