Экс-форвард Зенита, немецкого Штутгарта и английского Фулхэма Павел Погребняк ближайший сезон проведет в составе клуба российской премьер-лиги Урал. 34-летний нападающий выбрал себе 88-й игровой номер и вскоре дебютирует за новую команду.

Экс-форвард "Зенита", немецкого "Штутгарта" и английского "Фулхэма" Павел Погребняк ближайший сезон проведет в составе клуба российской премьер-лиги "Урал". 34-летний нападающий выбрал себе 88-й игровой номер и вскоре дебютирует за новую команду.Официально о сроках контракта с форвардом не сообщается, однако источник, близкий к руководству "Урала" заявил, что возраст игрока не позволяет ему рассчитывать на долгосрочное соглашение.Погребняк – воспитанник московского "Спартака", в нем ион выступал на заре карьеры. Затем в его списке были "Балтика", "Химки", "Шинник", "Томь" и "Зенит", откуда он в 2009 году уехал в Германию. Он выступал в немецком "Штутгарте", а затем в английских "Фулхэме" и "Рэдинге". В 2015 году Павел вернулся в Россию, где выступал за "Динамо" и "Тосно".