Специалисты выяснили, как использовать в своих интересах одну особенность рака. Оказывается, первичная опухоль не терпит конкурентов.

Наиболее опасная стадия рака – начало его миграции по организму (так называемое метастазирование). Специалисты всего мира пытаются найти эффективные методы остановки такого рода процессов. Он поможет снизить количеств осложнений и повысить выживаемость пациентов.Недавно исследователи Института медицинских исследований Гарвана в Австралии обнаружили, что первичные опухоли имеют собственный механизм замедления роста вторичных злокачественных образований. Учёные посчитали, что такую особенность можно использовать в качестве нового потенциального варианта спасения организма от метастазирования.Никакое лечение опухоли не окажется успешным, если рак снова даст о себе знать в другой части тела. Поэтому борьба с метастазами является одним из ключевых направлений онкологических исследований.При изучении метастазирования исследователи из Австралии обнаружили интересную особенность рака. Во время проведения экспериментов на мышах выяснилось, что первичные опухоли молочной железы могут отправлять сигналы "отделившимся клеткам", которые путешествуют в другие части тела. Подобные "сообщения" активно тормозят рост вторичных опухолей.Первичная опухоль посылает своё сообщение посредством иммунной системы, точнее через воспалительную реакцию, спровоцированную самой опухолью. Иммунные клетки распространяются по организму, обнаруживая места, где разместились клетки, отсоединившиеся от опухоли.Проще говоря, первичная опухоль, используя воспалительную реакцию, провоцирует иммунную систему начать атаку на вторичные опухоли, прежде чем у них появится шанс прижиться в организме. Как только иммунные клетки обнаруживают отщепенцев, они могут заморозить их рост."Отделившиеся клетки вынуждены оставаться в переходном состоянии, они хуже растут. Их способность образовывать новую опухоль серьёзно ослабевает. Активируя иммунный ответ, первичная опухоль по существу прекращает своё же распространение", — говорит один из авторов исследования Сандра Макалистер (Sandra McAllister).Несмотря на то, что этот процесс был обнаружен в организме мышей, исследователи считают, что похожее явление может иметь место и в организме людей.Специалисты определили некоторые сигналы, используемые опухолью для активации иммунной системы, а также то, как иммунные клетки реагируют. Они планируют продолжить работы, чтобы найти другие потенциальные способны манипулирования процессом, чтобы научиться останавливать распространение рака."Новое исследование помогло получить подсказку от самого рака о новых возможностях борьбы с его распространением. Наша цель состоит в том, чтобы выяснить, как мы можем имитировать подобное "замораживание" вторичных опухолей", — говорит другой автор исследования Кристин Чаффер (Christine Chaffer).По словам исследовательницы, она и её коллеги хотят понять, что именно заставляет первичную опухоль активировать иммунный ответ. Также им интересно выяснить, как иммунные клетки нацеливаются на вторичные опухоли (ведь обычно они не "видят" рак)."В принципе, все эти шаги предоставляют терапевтические возможности, которые могут быть использованы для предотвращения дальнейшего развития рака", — говорит Чаффер.По мнению учёных, при удачном стечении обстоятельств результаты их работы могут улучшить показатели выживаемости пациентов. В будущем специалисты также намерены выяснить, могут ли разработанные в будущем методы использоваться для остановки метастазирования других видов рака.С результатами исследования можно ознакомиться в статье, вышедшей в издании Cell Biology.Добавим, что ранее исследователи нашли глушитель, отключающий способность рака распространяться по телу. Специалисты также предлагают использовать для борьбы с метастазами наношарики, наполненные ядом, стволовые клетки и модифицированный белок.