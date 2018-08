Пес из США по кличке Мистер Бабз стал интернет-звездой благодаря своей удивительной мимике. В Сеть попали кадры, на которых собака за несколько секунд мастерски и удивительно забавно изображает равнодушие, гнев и удивление. За несколько дней у Мистера Бабза появились тысячи поклонников.

Опубликованное ниже видео, которое принесло псу популярность, разместила у себя в "Твиттере" американская журналистка Меган Франтс. Мистера Бабза держит на руках хозяин. Мужчина пытается обниматься с питомцем, но тому это явно не нравится.have not stopped thinking about this since I saw it. it's so good pic.twitter.com/zYYy7moKGX— Megan Frantz (@megsfrantz) 27 августа 2018 г.Менее чем за сутки видео посмотрели почти 6,5 миллиона раз.На волне популярности ролика хозяева завели своему удивительному псу "Инстаграм", на который за считанные часы подписались десятки тысяч человек.