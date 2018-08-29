Это смелый поступок в стиле Путина, в стиле убеждений Путина. Он принял решение обратиться к гражданам России лично, без согласования с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Президент посчитал нужным подробно и понятно объяснить, почему эти изменения в пенсионной системе необходимы..

Это смелый поступок в стиле Путина, в стиле убеждений Путина. Он принял решение обратиться к гражданам России лично, без согласования с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Президент посчитал нужным подробно и понятно объяснить, почему эти изменения в пенсионной системе необходимы. Так выступление главы государства прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.На вопрос, прекратит ли обращение президента споры в обществе, Песков ответил, что тема пенсий порождает дискуссии и широкий резонанс в любой стране. Но Путин сделал все, чтобы максимально доступно объяснить необходимость этих изменений, пишет агенство ТАСС.Напомним, сегодня Владимир Путин напрямую обратился к гражданам России. Президент предложил внести ряд поправок в законопроект о пенсионных изменениях. В частности, снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, многодетным матерям предоставить льготы, а также увеличить пособие по безработице для пенсионеров и наказывать тех, кто увольняет их раньше времени.