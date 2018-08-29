Пожар локализован, тлеет травяная подстилка

Пожар локализован, тлеет травяная подстилкаПлощадь тления природного пожара в Петушинском районе за минувшие сутки удалось сократить вдвое — с 300 до 150 га. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.В настоящее время пожар локализован, тлеет травяная подстилка, угрозы населенным пунктам нет. 28 августа к тушению огня привлекались 522 человека и 76 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России Ка-32 и два вертолета Министерства обороны Ми-8. Авиация сбросила на очаги пожара 340 тонн воды.29 августа планируется увеличить наземную группировки сил и средств, всего планируется привлечь 575 человек и 99 единиц техники.В населенных пунктах Петушинского района и на трассе М-7 «Волга» сохраняться задымление, за минувшие сутки фиксировались кратковременные превышения содержания вредных веществ в воздухе. По состоянию на 20:00 28 августа показатели были в норме.Напомним, что сообщение о пожаре поступило 24 августа в 15:00, очаг возгорания находится на территории Костеревского филиала ФГАУ «Оборонлес». Эвакуация местных жителей .