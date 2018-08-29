Обращение Владимира Путина к россиянам поднимет уровень поддержки властей, несмотря на то, что планируемые изменения в пенсионное законодательство – одно из самых сложных решений, принимавшихся за последнее время. Такое мнение высказывают политологи, комментируя сегодняшний разговор президента с народом.

Обращение Владимира Путина к россиянам поднимет уровеньподдержки властей, несмотря на то, что планируемые изменения в пенсионноезаконодательство – одно из самых сложных решений, принимавшихся за последнеевремя. Такое мнение высказывают политологи, комментируя сегодняшний разговорпрезидента с народом.Время для обращения президента было выбрано точно, считаетполитолог Ростислав Туровский. Через несколько дней начинается осеннийполитический сезон, главное событие которого – региональные выборы."Важно то, что президент не уходит от непопулярноговопроса, а, напротив, стремится выступить в роли разъясняющей и принимающей приэтом окончательное решение стороны, как этого и следовало ожидать от наиболеепопулярной и значимой фигуры в российской политике", – сказал эксперт в интервьюизданию .Он также назвал предстоящие изменения в пенсионном законодательствеодним из самых сложных решений, принимавшихся российскими властями в 21 веке.По мнению политолога Антона Хащенко, в сегодняшнем выступленииВладимира Путина прозвучали ответы на самые острые вопросы, которые задавалисьлюдьми в связи с предложенными изменениями в пенсионной системе. Экспертотметил также роль парламентских слушаний, которые прошли на Охотном Ряду; в них приняли участие политики, представители регионов, общественные деятелии эксперты."Слушания в Госдуме позволили перевести разговор вконструктивное русло, ведь Владимир Путин внимательно следил за этойдискуссией, анализируя предложения и отбирая наиболее эффективные из них",– отметил Хащенко.Сказанное президентом поднимет уровень поддержки властей.Когда человек получает конкретные ответы на беспокоящие еговопросы, он начинает мыслить рационально.В свою очередь заместитель директора Центра политическихтехнологий Алексей Макаркин провел аналогии с зарубежными странами и российскимисторическим опытом."Когда проходят какие-то непопулярные меры, то главагосударства принимает на себя ответственность. Это стандартный шаг и российскоеобщество исходит из того, что именно президент принимает окончательное решение.Поэтому граждане ждали этого обращения", – сказал эксперт.Политолог выразил уверенность в том, что в ближайшем будущемпроизойдет стабилизация рейтинга главыгосударства на фоне падающих рейтингов премьера и правительства. "Несмотряна то, что люди испытывают негативные эмоции, они готовы слушать рациональныеаргументы, они готовы их воспринимать", – заключил Макаркин.По мнению директора по исследованиям Фонда ИСЭПИ АлександраПожалова, президент своим обращением отреагировал на запрос общества, котороетребовало разъяснений готовящихся изменений."Он показал, что власть нетолько руководствуется бюджетно-финансовыми аргументами, но и полностьюпредставляет себе, какие опасения возникают у разных групп общества. Все этопрезидент озвучил, проявив солидарность с обществом", – указал политолог.Обращаясь к россиянам, Путин подвел итоги широкой общественнойдискуссии вокруг настройки пенсионной системы. Теперь перед правительствомстоит задача подвести финансовое обоснование под планируемые изменения,резюмировал Пожалов.Политолог Павел Данилин назвал выступление президентамужественным и политически ответственным поступком лидера нации. "В откровенноми честном разговоре с народом президент объяснил, почему именно сейчас у страныесть достаточно короткий диапазон времени для наименее безболезненных измененийв пенсионное законодательство", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.По мнению Данилина, глава государства самостоятельно готовилтекст своего обращения, не прибегая к помощи спичрайтеров.Президент Владимир Путин обратился сегодня, 29 августа кгражданам России и озвучил свою позицию по вопросу настройки пенсионногозаконодательства. В частности, он предложил смягчить параметры предлагаемыхправительством изменений. По его словам, для женщин уйти на пенсию должно бытьвозможно не в 63 года, а в 60 лет.Предложения Путина прокомментировали в правительстве.Премьер Дмитрий Медведев заявил, что они требуют от кабмина особойответственности и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в максимальнокороткие сроки представить предложения по реализации пенсионных инициативПутина.В руководстве "Единой России" обратили внимание нато, что президент поддержал предложения, сформулированные ранее партией порезультатам широкого обсуждения этой темы в регионах. А спикер Госдумы ВячеславВолодин заявил, что предложенные президентом поправки к правительственномузаконопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимальносправедливым для граждан.Володин особо выделил справедливость предложений президентаснизить возраст выхода на пенсию для женщин, а также предусмотреть праводосрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.Напомним, что 19 июля, перед окончанием весенней сессии,депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект обизменениях в пенсионное законодательство. По инициативе спикера, было решено не спешить с окончательным принятием документа, а обсудитьего в регионах, собрать все предложения граждан и использовать их в дальнейшейработе над законом.