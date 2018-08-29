Два грузовика с грузом отравляющих веществ в сопровождении восьми представителей Белых Касок прибыли в населенный пункт Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

Два грузовика с грузом отравляющих веществ в сопровождении восьми представителей "Белых Касок" прибыли в населенный пункт Саракиб в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. Данные о подготовке боевиками провокации получили от нескольких независимых источников."В сопровождении восьми представителей организации "Белые каски" отравляющие вещества были доставлены на склад, используемый боевиками группировки "Ахрар Аш-Шам" (запрещена в РФ – ред.), где их встречали два высокопоставленных командира указанного незаконного вооруженного формирования, — рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. — Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков […] для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения".О готовящейся провокации со стороны боевиков и организации "Белые каски" говорили и на заседании Совбеза ООН. Как отметил постпред России Василий Небензя, Москва предостерегает западные страны от поспешной реакции на подобные инсценировки.В ответ постпред Великобритании Карен Пирс заявила, что западные страны не готовят провокаций и добавила, что, по их сведениям, применить химоружие в Идлибе готовятся власти Сирии. Она призвала Россию помешать Дамаску.Подробные данные российского Минобороны представители Запада предпочли проигнорировать. В нем наше военное ведомство приводит данные, какие именно подразделения боевиков и каким образом получили бочки с отравляющими веществами. А также о том, что западные страны усиливают свое военное присутствие в регионе.