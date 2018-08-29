Два грузовика с грузом отравляющих веществ в сопровождении восьми представителей Белых Касок прибыли в населенный пункт Саракиб в сирийской провинции Идлиб.
Два грузовика с грузом отравляющих веществ в сопровождении восьми представителей "Белых Касок" прибыли в населенный пункт Саракиб в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. Данные о подготовке боевиками провокации получили от нескольких независимых источников.
"В сопровождении восьми представителей организации "Белые каски" отравляющие вещества были доставлены на склад, используемый боевиками группировки "Ахрар Аш-Шам" (запрещена в РФ – ред.), где их встречали два высокопоставленных командира указанного незаконного вооруженного формирования, — рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. — Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков […] для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения".
О готовящейся провокации со стороны боевиков и организации "Белые каски" говорили и на заседании Совбеза ООН. Как отметил постпред России Василий Небензя, Москва предостерегает западные страны от поспешной реакции на подобные инсценировки.
В ответ постпред Великобритании Карен Пирс заявила, что западные страны не готовят провокаций и добавила, что, по их сведениям, применить химоружие в Идлибе готовятся власти Сирии. Она призвала Россию помешать Дамаску.
Подробные данные российского Минобороны представители Запада предпочли проигнорировать. В нем наше военное ведомство приводит данные, какие именно подразделения боевиков и каким образом получили бочки с отравляющими веществами. А также о том, что западные страны усиливают свое военное присутствие в регионе.