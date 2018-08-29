Футболист подписал контракт
с футбольным клубом Урал. Нападающий переезжает на год в Екатеринбург.
Футболист подписал контракт
с футбольным клубом "Урал". Нападающий переезжает на год в Екатеринбург.
Сейчас Павел Погребняк проходит реабилитацию после полученной в апреле
травмы. К уральской команде он присоединится в середине сентября.
На подписание контракта спортсмен
прилетал в Екатеринбург с женой Марией. Однако, как по данным источников, жить в
этом городе она не останется. "Семья Павла останется в Москве,
и они будут навещать друг друга", – цитирует своего инсайдера .
Супруга Погребняка – известная любительница роскошной жизни.
Женщина с удовольствием выходит в свет и демонстрирует богатые украшения и
наряды. Мария – героиня светской хроники, на ее страницу
в Instagram подписано 850 тысяч человек.
Так же в свое время поступил футболист Роман Павлюченко, игравший
в "Урале" с 2016 по 2017 год. Он виделся с семьей
по выходным. А вот экс-игрок этой команды Федор Смолов и его
теперь уже бывшая жена, модель Виктория Лопырева жили в уральской столице
вместе.
Павел Погребняк с августа 2015 года по 2017 год
выступал за столичное "Динамо". Его заработок составлял тогда 2,5 миллиона
евро в год. За это время он забил всего один мяч. Затем Погребняк играл
в ленинградском "Тосно", где отметился тремя мячами.