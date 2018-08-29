Футболист подписал контракт с футбольным клубом Урал. Нападающий переезжает на год в Екатеринбург.

Футболист подписал контрактс футбольным клубом "Урал". Нападающий переезжает на год в Екатеринбург.Сейчас Павел Погребняк проходит реабилитацию после полученной в апрелетравмы. К уральской команде он присоединится в середине сентября.На подписание контракта спортсменприлетал в Екатеринбург с женой Марией. Однако, как по данным источников, жить вэтом городе она не останется. "Семья Павла останется в Москве,и они будут навещать друг друга", – цитирует своего инсайдера .Супруга Погребняка – известная любительница роскошной жизни.Женщина с удовольствием выходит в свет и демонстрирует богатые украшения инаряды. Мария – героиня светской хроники, на ее страницув Instagram подписано 850 тысяч человек.Так же в свое время поступил футболист Роман Павлюченко, игравшийв "Урале" с 2016 по 2017 год. Он виделся с семьейпо выходным. А вот экс-игрок этой команды Федор Смолов и еготеперь уже бывшая жена, модель Виктория Лопырева жили в уральской столицевместе.Павел Погребняк с августа 2015 года по 2017 годвыступал за столичное "Динамо". Его заработок составлял тогда 2,5 миллионаевро в год. За это время он забил всего один мяч. Затем Погребняк игралв ленинградском "Тосно", где отметился тремя мячами.