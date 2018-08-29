Проведение благотворительной акции стало ежегодной доброй традицией.

Доброй традицией стало проведение в преддверии нового учебного года акции «Помоги собрать ребенка в школу», участие в которой принимают сотрудники различных служб и подразделений полиции.Так, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Владимиру совместно со специалистами ФБУ Рослесозащита Центра защиты леса Владимирской области, общественной организацией «Мамина радость» и представителями одной из компаний города Владимира посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, расположенный на улице Фейгина областного центра.Гости Центра попали на увлекательное представление, во время которого ребята продемонстрировали свои таланты. А после мальчишки и девчонки пообщались и провели время с добрыми героями – котом Леопольдом и Солнышком, приняли участие в мастер-классах по изготовлению праздничных открыток, бантов из атласных лент и закладок для учебников.В подарок от правоохранителей и представителей общественности дети получили необходимые наборы школьных принадлежностей и всеми любимые сладости.Также сотрудники ПДН городского УМВД, к которым присоединились инспекторы отделения профилактики пожаров ОПП ФГКУ первого отряда ФПС по Владимирской области и сотрудники отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, посетили несколько владимирских семей, находящихся в трудном социальном положении.Первоклассники получили канцелярские наборы. С родителями будущих школьников сотрудники служб провели профилактические беседы на тему детской безопасности, вручили памятки, а также, с целью обеспечения противопожарной безопасности, дымовые автономные извещатели с их последующей установкой.