Злоумышленница предложила потерпевшему помочь приобрести элитную иномарку с большой скидкой. Взяв предоплату за автомобиль в размере свыше 1 млн рублей, она перестала выходить на связь...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО г. Москвы задержали 47-летнюю жительницу Подмосковья по подозрению в мошенничестве с продажей иномарок.В дежурную часть УВД по Восточному округу обратился мужчина. По его словам, он познакомился с женщиной, которая предложила помочь ему приобрести элитную иномарку с большой скидкой. Мужчина заинтересовался предложением, после чего новая знакомая сказала, что в кратчайшие сроки необходимо внести предоплату за автомобиль в размере 1 млн 125 тысяч рублей. Потерпевший передал женщине денежные средства, после чего та перестала выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области.Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские установили причастность задержанной еще как минимум к одному эпизоду аналогичной противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73