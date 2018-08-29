Злоумышленник завладел информацией интимного характера, принадлежащей потерпевшему, и под угрозой ее распространения потребовал денежные средства...

«Сотрудниками ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержан 21-летний приезжий, подозреваемый в вымогательстве денежных средств», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от жителя Зеленограда о вымогательстве денежных средств. По словам заявителя, с ним в переписку посредством сети Интернет вступил неизвестный и потребовал денежные средства за нераспространение информации интимного характера, касающейся заявителя.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР УВД по Зеленоградскому АО задержали подозреваемого в Республике Башкортостан.Как установлено, подозреваемый завладел информацией, принадлежащей потерпевшему, и под угрозой ее распространения потребовал перевода денежных средств.В ходе дальнейшей работы с задержанным было установлено, что он причастен еще к четырем эпизодам аналогичной противоправной деятельности.По данным фактам дознанием УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31