Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем официальном сайте сообщило о продлении расчетов с кредиторами первой очереди АО СМАРТБАНК в размере 4,41% суммы установленных требований. Между тем в Союзе вкладчиков, защищающем права пострадавших от действий ЦБ держателей депозитов, подсчитали, что выплаченные Агентством за последние шесть лет компенсации кредиторам третьей очереди составляли лишь 3,2% от общей суммы средств, которая была заморожена на счетах банков с отозванными лицензиями.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем официальномсайте о продлении расчетов с кредиторами первой очереди АО"СМАРТБАНК" в размере 4,41% суммы установленных требований. Между темв Союзе вкладчиков, защищающем права пострадавших от действий ЦБ держателейдепозитов, подсчитали, что выплаченные Агентством за последние шесть леткомпенсации кредиторам третьей очереди составляли лишь 3,2% от общей суммы средств, которая была замороженана счетах банков с отозванными лицензиями.Как следует из сообщения на официальном сайте АСВ,"СМАРТБАНК" был признан банкротом решением Арбитражного суда Москвыот 27 июня 2016 года, в отношении кредитной организации открылось конкурсноепроизводство, соответствующие функции возложены на Агентство по страхованию вкладов. Виюне этого года срок конкурсного производства в отношении банка был продлен на шесть месяцев."Агентство сообщает о продлении по 14 февраля 2019 годарасчетов с кредиторами первой очереди банка, требования которых включены вреестр требований кредиторов, в размере 4,41% суммы установленных требований,проводимых с 17 ноября 2016 года", – сообщается на официальном сайте.Между тем Союз вкладчиков России , что за период с2012 по 2018 годы кредиторы третьей очереди, в том числе коммерческие структуры,предъявили суммарные требования на общую сумму более 850 миллиардов рублей.Однако по состоянию на 1 июня 2018 года им было компенсировано лишь 27миллиардов. Общественники подсчитали, что выплаченные средства составляют всеголишь 3,2% от общего количества средств, которые были заморожены на счетах кредитныхучреждений с отозванной лицензией.По мнению главы Союза вкладчиков Николая Николаева, ни одиниз механизмов оздоровления банковской системы не работает эффективно."Председатель ЦБ, госпожа Набиуллина говорит о 2,6 триллиона, потраченныхна расчистку финансовой системы России. Это, по подсчетам аналитиков, 2,6% отВВП. Эти траты приводят к убыткам бизнеса, которые исчисляются еще 854миллиардами рублей – 0,7% от ВВП", – посетовал он.В преддверии единого дня голосования, который пройдет 9сентября, вкладчики решили намерения кандидатов на высшие посты всубъектах Федерации относительно решения проблем "превышенцев" -вкладчиков кредитных организаций, сумма депозитов которых превышала 1 400 000 рублей.Так, в разрешении ситуации заинтересованностьпретендент на пост главы Московской области Лилия Белова. Она уверена, что необходимосоздать механизм управления, который позволит контролировать банковскую системуна всех уровнях, в том числе касательно отзыва финансовым регулятором лицензийу банков.В свою очередь, кандидат на пост губернатора Красноярскогокрая Александр Лымпио ЦБ в непоследовательности. Он посетовал, чтосначала Центробанк выдает лицензии кредитным учреждениям, а потом отзывает ихпо тем или иным причинам. "Что мешало регулятору изначально контролироватьтот или иной банк? Почему не ведется текущий аудит?" – вопрошаетполитик.Союз вкладчиков представляет интересы граждан и юрлиц,пострадавших после отзыва Банком России лицензий у кредитных учреждений. Какотмечают активисты, с 2013 года, то есть с начала политики "расчисткифинсектора", лицензии были отобраны у 300 банков, пострадали более 247тысяч физлиц. В банках, которые прекратили свою деятельность, у них осталаськолоссальная сумма – 440 миллиардов рублей.