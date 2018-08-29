Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем официальном
сайте сообщило о продлении расчетов с кредиторами первой очереди АО
СМАРТБАНК в размере 4,41% суммы установленных требований. Между тем
в Союзе вкладчиков, защищающем права пострадавших от действий ЦБ держателей
депозитов, подсчитали, что выплаченные Агентством за последние шесть лет
компенсации кредиторам третьей очереди составляли лишь 3,2% от общей суммы средств, которая была заморожена
на счетах банков с отозванными лицензиями.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем официальном
сайте о продлении расчетов с кредиторами первой очереди АО
"СМАРТБАНК" в размере 4,41% суммы установленных требований. Между тем
в Союзе вкладчиков, защищающем права пострадавших от действий ЦБ держателей
депозитов, подсчитали, что выплаченные Агентством за последние шесть лет
компенсации кредиторам третьей очереди составляли лишь 3,2% от общей суммы средств, которая была заморожена
на счетах банков с отозванными лицензиями.
Как следует из сообщения на официальном сайте АСВ,
"СМАРТБАНК" был признан банкротом решением Арбитражного суда Москвы
от 27 июня 2016 года, в отношении кредитной организации открылось конкурсное
производство, соответствующие функции возложены на Агентство по страхованию вкладов. В
июне этого года срок конкурсного производства в отношении банка был продлен на шесть месяцев.
"Агентство сообщает о продлении по 14 февраля 2019 года
расчетов с кредиторами первой очереди банка, требования которых включены в
реестр требований кредиторов, в размере 4,41% суммы установленных требований,
проводимых с 17 ноября 2016 года", – сообщается на официальном сайте.
Между тем Союз вкладчиков России , что за период с
2012 по 2018 годы кредиторы третьей очереди, в том числе коммерческие структуры,
предъявили суммарные требования на общую сумму более 850 миллиардов рублей.
Однако по состоянию на 1 июня 2018 года им было компенсировано лишь 27
миллиардов. Общественники подсчитали, что выплаченные средства составляют всего
лишь 3,2% от общего количества средств, которые были заморожены на счетах кредитных
учреждений с отозванной лицензией.
По мнению главы Союза вкладчиков Николая Николаева, ни один
из механизмов оздоровления банковской системы не работает эффективно.
"Председатель ЦБ, госпожа Набиуллина говорит о 2,6 триллиона, потраченных
на расчистку финансовой системы России. Это, по подсчетам аналитиков, 2,6% от
ВВП. Эти траты приводят к убыткам бизнеса, которые исчисляются еще 854
миллиардами рублей – 0,7% от ВВП", – посетовал он.
В преддверии единого дня голосования, который пройдет 9
сентября, вкладчики решили намерения кандидатов на высшие посты в
субъектах Федерации относительно решения проблем "превышенцев" -
вкладчиков кредитных организаций, сумма депозитов которых превышала 1 400 000 рублей.
Так, в разрешении ситуации заинтересованность
претендент на пост главы Московской области Лилия Белова. Она уверена, что необходимо
создать механизм управления, который позволит контролировать банковскую систему
на всех уровнях, в том числе касательно отзыва финансовым регулятором лицензий
у банков.
В свою очередь, кандидат на пост губернатора Красноярского
края Александр Лымпио ЦБ в непоследовательности. Он посетовал, что
сначала Центробанк выдает лицензии кредитным учреждениям, а потом отзывает их
по тем или иным причинам. "Что мешало регулятору изначально контролировать
тот или иной банк? Почему не ведется текущий аудит?" – вопрошает
политик.
Союз вкладчиков представляет интересы граждан и юрлиц,
пострадавших после отзыва Банком России лицензий у кредитных учреждений. Как
отмечают активисты, с 2013 года, то есть с начала политики "расчистки
финсектора", лицензии были отобраны у 300 банков, пострадали более 247
тысяч физлиц. В банках, которые прекратили свою деятельность, у них осталась
колоссальная сумма – 440 миллиардов рублей.