Те решения, которые предложил Владимир Путин, чтобы скорректировать пенсионную систему, теперь предстоит сделать законодательными инициативами. Правительство планирует начать эту работу как можно скорее. Выступление президента обсуждали и министры, и депутаты, и рядовые граждане — поскольку изменения в пенсионном законодательстве коснутся подавляющего большинства россиян.
Те решения, которые предложил Владимир Путин, чтобы скорректировать пенсионную систему, теперь предстоит сделать законодательными инициативами. Правительство планирует начать эту работу как можно скорее. Выступление президента обсуждали и министры, и депутаты, и рядовые граждане — поскольку изменения в пенсионном законодательстве коснутся подавляющего большинства россиян.
Это было не просто президентское обращение. Скорее откровенный и доверительный разговор. Почему именно сегодня пришло время изменений. И почему ждать больше нельзя. Ведь цель — сказал Путин — одна: повышение качества жизни пенсионеров. Но думать об этом нужно и тем, кому до пенсии, вроде бы, еще далеко. К экранам прильнула без преувеличения — вся страна. От Калининграда до Владивостока. Там в тот момент было уже семь вечера. И молодые мамы как раз забирали из детского сада своих малышей. Но все равно задержались у телевизора. А потом поделилась тем, что посчитали для себя главным.
"Для мамочек, для многодетных семей будут уменьшать пенсионный возраст. Планируем за третьим, это еще минус три года".
Из шести предложений Путина, которые призваны смягчить предложенные правительством поправки, первое — касается женщин. Снижение возраста выхода на пенсию — с 63 лет, как изначально предлагало правительство, до 60. При этом, для многодетных матерей президент предлагает — возможность уйти на пенсию еще раньше. Тем, у кого трое детей — в 57 лет, четыре ребенка — 56, пятеро и больше — все остается как сейчас — заслуженный отдых в пятьдесят. Инициатива нашла отклик — и у медиков госпиталя ветеранов войн в Башкирии, и у воспитателей в Красноярске.
"Повышение пенсионного возраста не на восемь лет, а именно на пять лет, это очень важно для нас как для матерей, как для будущих опять же бабушек, которые хотят все же действительно посвятить какое-то время семье, да. И, конечно, очень важно это было услышать, что президент нас слышит, все-таки он проявляют заботу по отношению к нам", — говорит Наталья Чистякова, педагог-психолог.
"Владимир Владимирович пытается опять же решить демографическую проблему. Ведь он очень грамотно еще сказал о том, что в скором будущем и работать тогда некому будет, если рождаемость останется на месте", — рассказывает Людмила Минина, воспитательница в детском саду.
В своем обращении Путин действительно подробно объяснил: почему если сейчас ничего не менять, то и достойной пенсии не будет. И что во многом причина — в серии демографических провалов — и послевоенном, и кризисном постсоветском. А соотношение работающих и пенсионеров сегодня — практически один к двум. И значит денег в пенсионной системе — все меньше.
Рабочие пермского моторного завода слушали Путина в прямом смысле — без отрыва от производства, собирали в цехе двигатели. Теперь, говорят, многое стало понятно.
"Надо подумать над тем, что прозвучало. Достойно внимания предложение. А комплекс мер, понятно, что в любом случае этот комплекс мер необходим", — заметил Алексей Архипов, заместитель начальника цеха завода "ОДК-Пермские моторы".
Оформить выдвинутые сегодня предложения президента теперь предстоит кабинету министров. Это и льгота для тех граждан, которые первыми столкнутся с повышением пенсионного возраста — Путин предложил дать им право выхода на пенсию на 6 месяцев раньше. В правительстве и до этого предлагали плавный переходный период. 10 лет для мужчин. 16 для женщин. Но теперь будет еще мягче.
"Президент проводил несколько совещаний с членами правительства по вопросу изменения пенсионной системы, где обсуждались определенные подходы, как результат диалога законодателей с экспертным сообществом и предложениями общества. И сделал только что свои предложения. Теперь предстоит воплотить их в жизнь. Это серьезная работа, которая требует от правительства особой ответственности", — заявил премьер-министр России.
Как раз сегодня у Дмитрия Медведева было запланировано совещание с министрами и губернаторами. И в ожидании выхода на связь с Белым домом главы регионов тоже смотрели трансляцию у себя в кабинетах. Фиксируя, почему повышение пенсионного возраста — по сути единственно верный способ увеличить пенсии.
"Страна прошла не простой путь. Она прошла огромный, серьезный путь. И даже, если там какие-то предложения, ну, сделают там по подоходному налогу дифференцированную, шкалу, это ничего не даст. Выплата пенсий за 1 день — это 20 миллиардов. Мы должны четко понимать, какие это будут источники. И абсолютно правильно, объективно, открыто Владимир Владимирович сегодня это объяснил", — отметила Светлана Орлова
, губернатор Владимирской области.
"В сегодняшнем выступлении президента мы услышали ряд принципиально важных для жителей Псковской области вопросов, которые мы направляли в федеральный центр, в правительство РФ и в Госдуму. Были и другие инициативы, озвученные президентом, которые также очень актуальны для жителей Псковской области. И особенно важно, что у нас есть возможность сохранить все те льготы для людей пенсионного возраста, которые уже сегодня работают в нашем регионе в Псковской области", — сообщил Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской области.
Инициатива сохранения всех существующих региональных льгот выдвинули единороссы, на основе предложений как раз из регионов. И теперь губернаторов это касается напрямую . Бесплатный проезд в общественном транспорте, оплата жилищно-коммунальных услуг, взносов на капремонт.
"На территории Самарской области все меры поддержки и льготы, которые имеют пенсионеры, сохранятся. Они будут применяться к людям, достигшим возраста 55 и 60 лет. То есть они в полном объеме сохранятся для людей той же возрастной категории. Люди будут получать эти льготы, это важнейшие льготы, касающиеся и оплаты услуг ЖКХ, капремонта, проезда в общественном транспорте, приобретению лекарств", — доложил Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области.
"Для нас крайне важны несколько решений. В первую очередь, и это высказывалось, в том числе нами вместе с фракцией собрания депутатов от "Единой России". Это были предложения о сохранении льгот для коренных малочисленных народов Севера. И сегодня президент нам сказал о том, что это решение и будет предложено", — порадовался Александр Цыбульский, врио губернатора Ненецкого автономного округа.
В сургутском культурном центре при этих словах были даже готовы зааплодировать.
Действующие условия назначения пенсий сохранятся и для шахтеров, и для работников горячих цехов и химических производств, чернобыльцев.
"Очень важно, что президент поддержал ряд предложений, которые были сформулированы партией "Единая Россия". Это те предложения, которые мы в течение двух месяцев этого лета собирали, проводя широкое общественное обсуждение в наших регионах. Отрадно, что поддержана идея сохранить все региональные льготы, льготы по имущественным налогам, по проезду в общественном транспорте, льготы по медицинскому обеспечению. Эта та задача, которую сейчас будут реализовывать региональные парламенты. Мы как ответственная политическая сила, полностью поддерживаем эти предложения и в самое ближайшее время постараемся перевести их на язык поправок ко второму чтению законопроекта, который в сентябре будет рассматриваться в Государственной думе", — проинформировал общественность Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии "Единая Россия", заместитель спикера Совета Федерации.
Голосовать по законопроекту об изменениях в пенсионную систему парламентариям предстоит в ближайшее время. Поэтому и сенаторы, и депутаты сегодня внимательно фиксировали все инициативы главы государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что предложения президента делают законопроект максимально справедливым для граждан. В Совете Федерации уже назначили дату слушаний.
"Исходя из содержания этого обращения, очевидно, что президент внимательнейшим образом следил за дискуссией. Ни одно из острых позиций, из разумных предложений, озабоченностей, высказываемых гражданами, не ушло из поля его зрения, из поля его внимания. И очень важно, что он очень убедительно и аргументированно изложил необходимость этих изменений", — убеждена Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации.
"У нас почти 30% населения проживает в сельской местности. И когда президент сказал о том, что надо вернуться к особому пенсионному законодательству в отношении людей предпенсионного, пенсионного возраста, проживающих в сельской местности, в виде так называемой 25-процентной такой надбавки, это, несомненно, просто еще раз повторю, шикарный подарок для тружеников сельско-агропромышленного комплекса", — заявил Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области.
У аграриев сейчас самое напряженное время — уборка урожая. Вот в Брянской области уже сортируют картошку. Но разговор в столовой естественно — о пенсиях.
"Правильно сказали то, что женщинам тем, которым многодетные, им надо наоборот меньше возраст. А насчет того, что пенсию надо поднимать. На самом деле – надо", — говорит Анастасия Лунькова.
"Конечно, если 20 тысяч будет пенсия, это достойно. Не 15, не 10, не 12. Сейчас в это время можно на 20 тысяч прожить", — полагает Юрий Казаков из Краснодара.
"Люди всегда в регионах на наших обсуждениях говорили — вот правительство обещает повышение пенсий на 1 тысячу рублей в год, тысячу в месяц. А где гарантии? Президент предложил внести в закон вот это положение о гарантии повышения пенсий. И это очень важно для людей. Они будут точно знать — какая у них будет пенсия через год-два и через 6 лет. И вот этот ориентир в 20 тысяч рублей — он становится не планом-наброском, а он становится частью закона", — отметил Фадеев.
В Общественной палате РФ публичные слушания проводили с первого дня, как только стало известно о появлении законопроекта. И все это время изучали экспертные оценки и мнения. И даже внесли в правительство свои предложения. Тем приятней было, когда оказалось: многие из них президент использовал в своем варианте.
"На мой взгляд, президент заменил пенсионную реформу, на огромный по своим масштабам национальный проект в интересах лиц старшего возраста. Был задан новый стандарт взаимоотношений государства и общества. Общественная палата несколько месяцев вела тяжелый диалог, и мы сегодня услышали то, что нас услышали", — резюмировал Иосиф Дискин, члена совета Общественной палаты РФ, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ.
"Если по поручению президента будет специальная программа по повышению квалификации и переобучению людей предпенсионного возраста – это будет просто супер! Это то, что нужно! Мы как общественная палата проследим, чтобы переобучение проходило по востребованным на рынке труда специальностям. С тем, чтобы после переобучения люди предпенсионного возраста не чувствовали дискриминацию и страх за своё будущее!" – восторгался Сергей Рыбальченко, член Общественной палаты РФ.
Президент предложил учредить специальную социальную категорию: граждане предпенсионного возраста — и принять меры для их защиты. Необходимо ввести жесткую ответственность для работодателей за увольнение и отказ в приеме на работу из-за предпенсионного возраста. Вплоть до уголовной. Ну а правительство должно разработать меры по стимуляции бизнеса для приема на работу граждан предпенсионного возраста, и утвердить для программы повышения квалификации.
На оборонном заводе в Нижнем Новгороде, где собирают системы ПВО, обсудили и это. И предложение снизить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.
"Я пошел работать рано, с 17 лет, мне это очень актуально. Мне 55 лет, до пенсии оставалось 5 лет, но на пенсию я выходить не собирался, хотелось бы еще поработать. Поэтому сегодня я услышал, что я нужен своей стране, нужны мой опыт, мои знания, которые я смог бы передать молодым ребятам, которые приходят на наш завод", — отметил Сергей Индейкин, слесарь-сборщик.
"Сейчас мне 53 года, я студентка второго курса, и я на своей карьере еще не хочу ставить крест. То есть я считаю, что я могу еще развиваться, и свой потенциал еще не до конца исчерпан, то есть буду работать, буду учиться", — рассказывает Валентина Иванова, начальник технологического бюро оборудования, мощностей и общекорпусных система завода имени "70-летия Победы".
Понятно, что сложности с поиском работы для таких сотрудников предпенсионного возраста все-таки могут возникнуть. Для них Путин предлагает увеличить пособие по безработице. С 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей. Уже с 1 января следующего года. Еще для тех, кому до пенсии всего ничего — два дня в год на диспансеризацию. Те, для кого забота о здоровье — еще и профессия — оценили.
"Мне, как молодому специалисту, далеко до пенсионного возраста, но крайне спокойно, что правительство уже задумывается о будущем поколении", — гооврит Юлия Демина, врач-кардиолог городской клинической больницы скорой помощи № 25 Волгограда.
"Президент в курсе этой проблемы. Он понимает, что эта проблема стоит обоюдно остро как для граждан, так и для государства, что решение, которое будет принято, будет принято не спонтанно, и будут учитываться все интересы как простых граждан, так и государства", — подчеркнул Игорь Шошинов, руководитель сосудистого центра городской клинической больницы скорой помощи № 25 Волгограда.
Внимательно слушали президента и представители молодого поколения — именно им в будущем предстоит обеспечить работоспособность пенсионной системы страны. Не важно — большой это город. Или маленький уральский поселок.
"Я абсолютно согласна со словами Владимира Владимировича, когда он сказал, что лучше принимать плавные меры сейчас, чем потом все пойдет по швам и без этих каких-то льгот и плавных мер просто принять сразу жестким воздействием", — высказалась Нина Григорьева, жительница Свердловской области.
Денег на индексацию пенсий выше инфляции — хватит. В правительстве уже все подсчитали.
"Все изменения, которые касаются пенсионного законодательства, не приводят к уменьшению в некоторых годах, в следующем году трансферт Пенсионному фонду будет даже увеличен по сравнению с ранее планируемым. Поэтому все ресурсы, которые Пенсионный фонд получит от изменений в пенсионном законодательстве, будут направлены на повышение пенсий, на улучшение пенсионного обеспечения наших граждан", — оповестил общественность Антон Силуанов, министр финансов России.
"Я согласен с этими предложениями, они сохраняют концепцию, они выполняют ту задачу, которая перед нами стоит — на первом месте все-таки задача впоследствии повышения пенсий, и повышения средней пенсии к средней зарплате", — подчеркнул Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты РФ.
Теперь — говорили сегодня в заводских столовых, и в чиновничьих кабинетах — многое стало понятно. Когда откладывать решение проблемы нельзя, изменения можно вносить постепенно. И не так радикально и жестко, как это пришлось бы делать позже.