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<a href="http://33live.ru/novosti/29-08-2018-predlozheniya-putina-po-pensionnoj-sisteme-predstoit-sdelat-zakonodatelnymi-iniciativami.html" target="_blank">Предложения Путина по пенсионной системе предстоит сделать законодательными инициативами</a> - Те решения, которые предложил Владимир Путин, чтобы скорректировать пенсионную систему, теперь предстоит сделать законодательными инициативами. Правительство планирует начать эту работу как можно скорее. Выступление президента обсуждали и министры, и депутаты, и рядовые граждане — поскольку изменения в пенсионном законодательстве коснутся подавляющего большинства россиян.