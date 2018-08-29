Руководители направили уведомление в адрес начальника отдела транспорта и связи мэрии

Руководители направили уведомление в адрес начальника отдела транспорта и связи мэрииПредприятие «БигАвтоТранс» отказывается от последних городских маршрутов во Владимире - №26 и 28, сообщает .Руководители направили уведомление в адрес начальника отдела транспорта и связи мэрии Олега Орехова. Известно, что транспортная компания с 1 октября прекратит обслуживание автобусов №14 и 31, с 15 октября - №11 С и 25.Это объясняется финансовым вопросом. Предприятие намерено полностью перейти на другой тип перевозок. С уходом с рынка «БигАвтоТранса» в городе появится компания с большинством маршрутов - АДМ.