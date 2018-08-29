Компания Elari и Яндекс анонсировали KidPhone 3G — первые в мире детские смарт-часы с поддержкой голосовой помощницы Алиса. Новинка обладает встроенным 3G-модулем, слотом для SIM-карт и камерой, что позволяет ребенку принимать и совершать голосовые и видеозвонки.

Компания Elari и "Яндекс" анонсировали KidPhone 3G — первые в мире детские смарт-часы с поддержкой голосовой помощницы "Алиса". Новинка обладает встроенным 3G-модулем, слотом для SIM-карт и камерой, что позволяет ребенку принимать и совершать голосовые и видеозвонки.Родители могут не только общаться с ребенком, но и отслеживать его местоположение по GPS и Wi-Fi. Устройство полностью управляется со смартфона: взрослые, например, могут разрешить вызовы только с определенных номеров телефона и дистанционно перевести смарт-часы в режим "На занятиях".На KidPhone 3G установлена специальная, "детская" версия ассистентки "Яндекса", которая не дает ответы на "взрослые" вопросы. "Алиса уже готова отвечать на каверзные детские вопросы, умеет решать математические задачи, играть в города, слова, 'Зоологию', 'Угадай песню', загадывать загадки, шутить, рассказывать сказки и многое другое", — сказали в Elari.KidPhone 3G оснащаются сенсорным 1,3-дюймовым экраном, 2-мегапиксельной фронтальной камерой, 512 мегабайтами оперативной и 4 гигабайтами встроенной памяти. Также предусмотрена специальная кнопка для экстренного вызова.Новинку оценили в 6999 рублей. Продажи начнутся 3 сентября. Купить её можно будет в онлайн-магазинах "Мегафона" и Elari Store."Алиса" была запущена в октябре прошлого года. Помощница умеет зачитывать статьи из Википедии, сообщать текущую погоду и ситуацию на дорогах, ставить песни из "Яндекс.Музыки", а также играть в голосовые игры и пытаться поддерживать разговор.”"Google Ассиcтент" заговорил по-русски читайте такжеВ отличие от американской Siri, русская ассистентка обладает речевой импровизацией, что позволяет ей выходить за рамки прописанных реплик при ответе на вопросы, заявляли в компании. В марте "Алиса" поселилась в "Яндекс.Браузере", в июле — на смарт-колонке "Яндекс.Станция". Также сервис доступен в поисковом приложении "Яндекса" для iOS и Android и на управляемых голосом наушниках Sony Xperia Ear Duo.