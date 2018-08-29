Владимир Путин обратился к россиянам и рассказал о том, какие изменения необходимо внести в систему обеспечения граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

Владимир Путин обратился к россиянам и рассказал о том, какие изменения необходимо внести в систему обеспечения граждан пенсионного и предпенсионного возраста.От главы государства ждали его реакции на планы властей по увеличению сроков выхода граждан на пенсию. Президент же охватил гораздо более широкий круг вопросов, определив фактически магистральные направления по поддержке работающих граждан старшего возраста, по социальной защите и по укреплению материального обеспечения тех, кто уже сегодня находится на пенсии.Повышение возрастаСредняя продолжительность жизни россиян за последние 15 лет выросла, по данным ООН, почти на 8 лет. Прямо пропорционально этому росту увеличилась нагрузка на Пенсионный фонд.Ещё одним таким же важным фактором стала демографическая яма 90-х годов прошлого века, по вине которой сегодня Россия имеет очень низкий прирост граждан, начинающих свою трудовую деятельность.Необходимость повышения пенсионного возраста, как бы отрицательно к ней не относились ни россияне, ни сам президент – очевидно для всех назрела. И назрела давно.Руководствуясь принципом справедливости и особым отношением в государстве к женщинам, президент внёс поправку в планы по увеличению возраста выхода на пенсию именно женщин, предложив снизить планку с 8 до 5 лет.В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно.Это была первая поправка, которую предложил президент. В отличие от неё, все остальные поправки уже не просто смягчали предлагаемые изменения в системе обеспечения пенсионеров, а прямо вводили те или иные льготы и финансовые улучшения пенсионного обеспечения граждан.Поддержка рождаемостиДля многодетных матерей Владимир Путин предложил установить особый график выхода на пенсию, сократив сроки для тех, кто имеет трёх или четырёх детей, а для тех, у кого в семьях детей ещё больше, президент предложил сохранить существующий порядок выхода на пенсию.Для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.Постепенный переходПредлагая максимально смягчить режим перехода на новые сроки выхода граждан на пенсию, президент установил особую льготу для тех, кто должен был закончить работу в ближайшие 2 года.Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.Защита работающих гражданОсобое внимание президент требует уделить фактам неправомерного увольнения или отказа в приёме на работу, когда речь идёт о гражданах старшего возраста.Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию.Для работодателей в этих условиях будет установлена административная, а возможно и уголовная ответственность за ущемление прав граждан старшей возрастной категории.Люди старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом. Это, как правило, надежные, дисциплинированные сотрудники. Они способны принести большую пользу своим предприятиям и компаниям.Для тех, кто поддерживает работников со стажем, президент предлагает разработать меры, стимулирующие бизнес и поощряющие предоставление рабочих мест сотрудникам старшего возраста.Поддержка работников со стажемДаже для тех, кто сам решит покинуть работу в предпенсионном возрасте, президент предлагает более чем в 2 раза увеличить социальную поддержку на срок не меньше года, установив таким гражданам пособие по безработице в размере 11 тысяч 280 рублей.Сельским жителям, вышедшим на пенсию и имеющим стаж не менее 30 лет, Владимир Путин предлагает уже со следующего года значительно увеличить пенсионные выплаты.Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года.По инициативе президента срок выхода на пенсию для некоторых граждан может даже сократитьсяВладимир Путин считает возможным при расчёте сроков выхода на пенсию принимать во внимание не только возраст, но и стаж работы, установив его для женщин и мужчин на 3 года ниже, чем те параметры, которые предлагаются в проекте.Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42.Таким образом, женщины или мужчины, имеющие непрерывный трудовой стаж, к примеру, с 20-летнего возраста, смогут рассчитывать на досрочный выход на пенсию с 57 или 62 лет соответственно.Сохранение всех льготНа весь переходный период президент предложил сохранить все существующие льготы для тех, кто их уже имеет, и особенно для тех, кто на них рассчитывал, собираясь выходить на пенсию в ближайшие годы.Люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста.Таким образом, и женщины с 55 лет, и мужчины с 60 лет, ещё не вышедшие на пенсию, уже будут освобождены от уплаты налогов на дом, квартиру или земельный участок.Несмотря на то, что изменения в пенсионной системе напрямую отразятся социальной поддержке и уровне пенсий людей, выходящих на заслуженный отдых, президент осознаёт, что решение властей является трудным, хотя и необходимым."Прошу вас отнестись к этому с пониманием", — закончил своё обращение к гражданам России Владимир Путин.Глава правительства Дмитрий Медведев уже дал распоряжение кабинету министров подготовить поправки и доработки в проект пенсионных изменений. Особая просьба была адресована вице-премьеру Татьяне Голиковой. Медведев попросил максимально сократить срок подготовки соответствующих поправок в будущий документ.Особую оценку выступлению президента дал спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, президент "выстрадал это обращение"."Больше всего я порадовалась за то, что президент предложил женщинам снизить пенсионный возраст с 63 до 60 лет. Это справедливо, это оправданно", — рассказала Матвиенко.Матвиенко особо отметила, что президент впервые использовал такой формат прямого обращения к гражданам страны по одному конкретному вопросу, безусловно относящемуся к наиболее чувствительным для всех граждан страны.Положительную оценку поправкам президента дал глава Счётной палаты Алексей Кудрин, охарактеризовав их как взвешенные, стабилизирующие и вносящие баланс в предложенный проект пенсионных изменений.