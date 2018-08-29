В Санкт-Петербурге задержан детский врач. Его обвиняют в сексуальном насилии над юным пациентом.

В Санкт-Петербурге задержан детский врач.Его обвиняют в сексуальном насилии над юным пациентом.В начале августа на телефон доверия в психотерапевтическую службу обратилась43-летняя жительница Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Женщина сообщила, что ее сын сталжертвой сексуального насилия в возрасте семи лет.Полицейские побывали в арендованном для приема пациентов 52-летнегоизвращенца помещении. Психотерапевт работал с мальчиком в 2015-2016 годы. В этовремя ребенок и стал его жертвой.Правоохранители побывали с обыском и в квартире доктора, передают "Невскиеновости". Они изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, флеш-карты и подушки соследами биологического происхождения.Врач-педофил задержан на двоесуток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственныедействия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".29 августа растлителю было предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте психотерапевта. Врач может угодить за решетку на срок от12 до 20 лет с лишением права в дальнейшем заниматься профессиональнойдеятельностью.Известно, что мужчина давал рекламу своих услуг в Сети. Согласно ей,педиатр, невролог и детский психотерапевт с 20-летним стажем не только лечитпациентов, но и читает лекции коллегам.