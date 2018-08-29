В Санкт-Петербурге задержан детский врач.
Его обвиняют в сексуальном насилии над юным пациентом.
В Санкт-Петербурге задержан детский врач.
Его обвиняют в сексуальном насилии над юным пациентом.
В начале августа на телефон доверия в психотерапевтическую службу обратилась
43-летняя жительница Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Женщина сообщила, что ее сын стал
жертвой сексуального насилия в возрасте семи лет.
Полицейские побывали в арендованном для приема пациентов 52-летнего
извращенца помещении. Психотерапевт работал с мальчиком в 2015-2016 годы. В это
время ребенок и стал его жертвой.
Правоохранители побывали с обыском и в квартире доктора, передают "Невские
новости". Они изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, флеш-карты и подушки со
следами биологического происхождения.
Врач-педофил задержан на двое
суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные
действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
29 августа растлителю было предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте психотерапевта. Врач может угодить за решетку на срок от
12 до 20 лет с лишением права в дальнейшем заниматься профессиональной
деятельностью.
Известно, что мужчина давал рекламу своих услуг в Сети. Согласно ей,
педиатр, невролог и детский психотерапевт с 20-летним стажем не только лечит
пациентов, но и читает лекции коллегам.