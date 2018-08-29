Единая Россия будет ориентироваться на тезисы главы государства по изменениям в пенсионном законодательстве. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал позицию президента честной.

"Единая Россия" будет ориентироваться на тезисы главыгосударства по изменениям в пенсионном законодательстве. Секретарь генсоветапартии Андрей Турчак назвал позицию президента честной.Турчак отметил, что Владимир Путин поддержал предложения,сформулированные ранее "Единой Россией". "Президент открыто обратился к нашимгражданам и обозначил свою позицию в отношении изменений, вносимых в пенсионноезаконодательство, которые сейчас активно обсуждаются миллионами наших граждан.Это честная позиция человека, который понимает, что данная тема очень важна длявсего населения нашей страны", – заявил секретарь генсовета партии.Он напомнил, что "Единая Россия" в течение двухмесяцев собирала предложения в регионах и передала их главе государства. Путинподдержал идею сохранить все региональные льготы – по имущественному налогу, попроезду в общественном транспорте, по медицинскому обеспечению, отметилТурчак.Еще одной важной инициативой, озвученной президентом, онназвал сокращение сроков выхода на пенсию для женщин. "Важна поддержка нашихматерей и очень важно, что это предложение направлено также на поддержкумногодетных семей. Это должно стимулировать демографическое развитие нашейстраны", – уверен он.По словам Турчака, ни одна политическая партия, кроме "Единой России", не заняла вобсуждении настройки пенсионного законодательства такой ответственной позиции ини одного конкретного предложения от них не поступило.Мы будем ориентироваться на позицию главы государства и вближайшее время подготовим все соответствующие поправки ко второму чтению вГосдуме.Президент Владимир Путин обратился сегодня, 29 августа к гражданам России и озвучилсвою позицию по вопросу настройки пенсионного законодательства. В частности, онпредложил скорректировать параметры предлагаемых правительством изменений.Поего словам, для женщин уйти на пенсию должно быть возможно не в 63 года, а в 60лет."В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мыпонимаем, что они не только трудятся по основному месту работы: на них, какправило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках", —отметил президент.Предложения Путина уже прокомментировали в правительстве.Премьер Дмитрий Медведев заявил, что они требуют от кабмина особойответственности и поручил вице-премьеруТатьяне Голиковой в максимально короткие сроки представить предложения пореализации пенсионных инициатив Путина.