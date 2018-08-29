Единая Россия будет ориентироваться на тезисы главы
государства по изменениям в пенсионном законодательстве. Секретарь генсовета
партии Андрей Турчак назвал позицию президента честной.
"Единая Россия" будет ориентироваться на тезисы главы
государства по изменениям в пенсионном законодательстве. Секретарь генсовета
партии Андрей Турчак назвал позицию президента честной.
Турчак отметил, что Владимир Путин поддержал предложения,
сформулированные ранее "Единой Россией". "Президент открыто обратился к нашим
гражданам и обозначил свою позицию в отношении изменений, вносимых в пенсионное
законодательство, которые сейчас активно обсуждаются миллионами наших граждан.
Это честная позиция человека, который понимает, что данная тема очень важна для
всего населения нашей страны", – заявил секретарь генсовета партии.
Он напомнил, что "Единая Россия" в течение двух
месяцев собирала предложения в регионах и передала их главе государства. Путин
поддержал идею сохранить все региональные льготы – по имущественному налогу, по
проезду в общественном транспорте, по медицинскому обеспечению, отметил
Турчак.
Еще одной важной инициативой, озвученной президентом, он
назвал сокращение сроков выхода на пенсию для женщин. "Важна поддержка наших
матерей и очень важно, что это предложение направлено также на поддержку
многодетных семей. Это должно стимулировать демографическое развитие нашей
страны", – уверен он.
По словам Турчака, ни одна политическая партия, кроме "Единой России", не заняла в
обсуждении настройки пенсионного законодательства такой ответственной позиции и
ни одного конкретного предложения от них не поступило.
Мы будем ориентироваться на позицию главы государства и в
ближайшее время подготовим все соответствующие поправки ко второму чтению в
Госдуме.
Президент Владимир Путин обратился сегодня, 29 августа к гражданам России и озвучил
свою позицию по вопросу настройки пенсионного законодательства. В частности, он
предложил скорректировать параметры предлагаемых правительством изменений.По
его словам, для женщин уйти на пенсию должно быть возможно не в 63 года, а в 60
лет.
"В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы
понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы: на них, как
правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках", —
отметил президент.
Предложения Путина уже прокомментировали в правительстве.
Премьер Дмитрий Медведев заявил, что они требуют от кабмина особой
ответственности и поручил вице-премьеру
Татьяне Голиковой в максимально короткие сроки представить предложения по
реализации пенсионных инициатив Путина.