Президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам высказал свои предложения по совершенствованию пенсионного законодательства. Помимо прочего, речь касается о возрасте выхода на пенсию.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам высказал свои предложения по совершенствованию пенсионногозаконодательства. Помимо прочего, речь касается о возрасте выхода на пенсию.Глава государства предложил установить возраст выхода напенсию для женщин на уровне 60 лет. "В нашей стране отношение к женщинамособое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному местуработы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей,хлопоты о внуках", – сказал Путин.Кроме того, президент предложил на три года уменьшить стаж,который необходим для досрочного выхода на пенсию. Для женщин это 37 лет, а длямужчин – 42 года. Также глава государства предложил ввести повышенный размерпенсионных выплат за более 30 лет работы на селе.Новость дополняется.