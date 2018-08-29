Президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам высказал свои предложения по совершенствованию пенсионного
законодательства. Помимо прочего, речь касается о возрасте выхода на пенсию.
Президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам высказал свои предложения по совершенствованию пенсионного
законодательства. Помимо прочего, речь касается о возрасте выхода на пенсию.
Глава государства предложил установить возраст выхода на
пенсию для женщин на уровне 60 лет. "В нашей стране отношение к женщинам
особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту
работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей,
хлопоты о внуках", – сказал Путин.
Кроме того, президент предложил на три года уменьшить стаж,
который необходим для досрочного выхода на пенсию. Для женщин это 37 лет, а для
мужчин – 42 года. Также глава государства предложил ввести повышенный размер
пенсионных выплат за более 30 лет работы на селе.
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