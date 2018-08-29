Бывшая солистка группы Блестящие Наталья Фриске
заинтриговала поклонников. Девушка сообщила о рождении малышей.
Бывшая солистка группы "Блестящие" Наталья Фриске
заинтриговала поклонников. Девушка сообщила о рождении малышей.
Наталья опубликовала в Stories Instagram скриншот переписки,
в котором некто сообщает о рождении двойняшек: трехкилограммового мальчика и
девочки весом 2,8 килограмма. Артистка написала на опубликованном снимке, что очень
счастлива появлению ребятишек на свет.
Некоторые поклонники предположили, что радостное событие произошло
у самой певицы или ее близких родственников. Однако, как выяснилось,
многодетной мамой стала лучшая подруга Натальи – Светлана, с которой
знаменитость дружит уже более 10 лет. Приятельница звезды замужем за
австралийцем, у пары уже есть двое старших сыновей.
Отметим, что Фриске вместе с мужем уже несколько недель
проживает в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное государство. Девушка
в восторге от живописной природы и местных жителей. Она собирается провести на
берегу Индийского океана три месяца.
Звезда каждый день публикует в своем микроблоге снимки с отдыха, и
многие поклонники с удовольствием следят за ее жизнью на райском курорте. Недавно
фолловеры отметили, что красотка изрядно располнела. Кто знает, может, ее
животик указывает на беременность – остается только гадать.
Добавим, что Наталья как-то говорила своим фанатам, что жить
в Шри-Ланке не так дорого, как может показаться. Если готовить самому и не
питаться в кафе, а также снимать квартирку из категории эконом, можно прожить
на 250 долларов месяц.