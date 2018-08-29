Заключительный турнир Большого шлема в сезоне – Открытый чемпионат США по теннису продолжается в Нью-Йорке. Две российские теннисистки – Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова завершили свои выступления в одиночном разряде женских соревнований.

Заключительный турнир "Большого шлема" в сезоне – Открытый чемпионат США по теннису продолжается в Нью-Йорке. Две российские теннисистки – Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова завершили свои выступления в одиночном разряде женских соревнований.В стартовом поединке Гаспарян встречалась с четвертой сеянной US Open немкой Ангелик Кербер. Россиянка уступила своей сопернице в двух сетах – 6:7 (5:7), 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. В следующем круге Кербер сыграет со шведкой Юханной Ларссон.В то же время Александрова проиграла представительнице Тайваня Се Шувэй. В трех сетах россиянка уступила с итоговым счетом 3:6, 6:4, 3:6. Игра продолжалась в течение 1 часа 56 минут. Шувэй во втором раунде сразится с победительницей пары Аранча Рус (Нидерланды) – Доминика Цибулкова (Словакия).