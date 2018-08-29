Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты депутата Верховной рады Надежды Савченко об изменении ей меры пресечения, оставив подсудимую под арестом.

Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты депутата Верховной рады Надежды Савченко об изменении ей меры пресечения, оставив подсудимую под арестом.Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство "Укринформ".37-летнюю женщину подозревают в том, что она собиралась провести террористические акции в здании Верховной рады и правительственном квартале Киева. 22 марта коллеги по парламенту лишили Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана и арестована на два месяца. Позже срок пребывания в следственном изоляторе ей продлялся.2 августа генеральная прокуратура Украины информировала общественность о том, что дело Савченко завершено и по словам главы надзорного ведомства Юрия Луценко, судебный процесс над ней начнется уже в этом году.