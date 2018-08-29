В интернете опубликованы кадры ток-шоу Замуж за Бузову,
которые не попали в первый выпуск проекта из-за ограниченного хронометража. Не
вошедшие эпизоды появились на платформе ТНТ-PREMIER, любой желающий может просмотреть их там.
В интернете опубликованы кадры ток-шоу "Замуж за Бузову",
которые не попали в первый выпуск проекта из-за ограниченного хронометража. Не
вошедшие эпизоды появились на платформе ТНТ-PREMIER, любой желающий может просмотреть их там.
Среди них есть вырезанный из эфира видеофрагмент свидания
Ольги Бузовой и 26-летним Жаном-Мишелем Щербаком. Участник рассказывает телеведущей,
как ради знакомства с ней поругался с режиссером проекта, в котором параллельно
участвует.
Мужчина опаздывал на рандеву к звезде, поэтому ему пришлось поскандалить,
чтобы его сцену передвинули на начало съемок. Ольга поблагодарила молодого
человека за преподнесенные розы, а также отметила, что Жан очень хорошо
выкрутился и сразу обратил на себя внимание.
Еще один фрагмент программы повествовал о том, как прошло
знакомство главной героини проекта и братьев близнецов Андрея и Сергея Наумовых.
Ольга пыталась научиться различать мужчин, так как боялась, что они попытаются
провести ее в будущем. Кроме того, телеведущая спросила претендентов, не боятся ли они испортить отношения друг с другом из-за любви к одной и той же барышне.
Красавцы-близнецы ответили, что ради такой девушки как Бузова они готовы
рискнуть.
Также была опубликована личная беседа Ольги с ведущей шоу Мариной Кравец. Бузова рассказала, что пришла на проект не за пиаром, а для поиска личного счастья. "Я считаю, что женщина должна выбирать, а не мужчина.
Все поменялось. У нас женщины бегают за мужчинами. Их не останавливает наличие
жены или детей. Они готовы на все, чтобы оказаться рядом с желанным объектом. На
этом проекте я хочу почувствовать себя принцессой", – призналась главная
героиня шоу.