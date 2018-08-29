В интернете опубликованы кадры ток-шоу Замуж за Бузову, которые не попали в первый выпуск проекта из-за ограниченного хронометража. Не вошедшие эпизоды появились на платформе ТНТ-PREMIER, любой желающий может просмотреть их там.

В интернете опубликованы кадры ток-шоу "Замуж за Бузову",которые не попали в первый выпуск проекта из-за ограниченного хронометража. Невошедшие эпизоды появились на платформе ТНТ-PREMIER, любой желающий может просмотреть их там.Среди них есть вырезанный из эфира видеофрагмент свиданияОльги Бузовой и 26-летним Жаном-Мишелем Щербаком. Участник рассказывает телеведущей,как ради знакомства с ней поругался с режиссером проекта, в котором параллельноучаствует.Мужчина опаздывал на рандеву к звезде, поэтому ему пришлось поскандалить,чтобы его сцену передвинули на начало съемок. Ольга поблагодарила молодогочеловека за преподнесенные розы, а также отметила, что Жан очень хорошовыкрутился и сразу обратил на себя внимание.Еще один фрагмент программы повествовал о том, как прошлознакомство главной героини проекта и братьев близнецов Андрея и Сергея Наумовых.Ольга пыталась научиться различать мужчин, так как боялась, что они попытаютсяпровести ее в будущем. Кроме того, телеведущая спросила претендентов, не боятся ли они испортить отношения друг с другом из-за любви к одной и той же барышне.Красавцы-близнецы ответили, что ради такой девушки как Бузова они готовырискнуть.Также была опубликована личная беседа Ольги с ведущей шоу Мариной Кравец. Бузова рассказала, что пришла на проект не за пиаром, а для поиска личного счастья. "Я считаю, что женщина должна выбирать, а не мужчина.Все поменялось. У нас женщины бегают за мужчинами. Их не останавливает наличиежены или детей. Они готовы на все, чтобы оказаться рядом с желанным объектом. Наэтом проекте я хочу почувствовать себя принцессой", – призналась главнаягероиня шоу.