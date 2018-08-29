Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Зенит Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с норвежским Мольде. Напомним, первая встреча закончилась победой российской команды со счетом 3:1​​​.

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с норвежским "Мольде". Напомним, первая встреча закончилась победой российской команды со счетом 3:1​​​."Это будет самый тяжелый и сложный шаг, — заявил Семак, которого цитирует пресс-служба сине-бело-голубых. — Мы понимаем силу соперника, играем в гостях, а дома нам всегда проще, и там мы действуем лучше, чем на выезде.Кроме того, наставник "Зенита" отметил, что счет 3:1 не является комфортным заделом перед ответной игрой."И в первом матче нам было нелегко, и во втором тоже не будет. 3:1 — не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече, – добавил Семак. — Это не такой большой задел в играх не выбывание".Ответный матч плей-офф Лиги Европы пройдет 30 августа в Норвегии. Победитель противостояния попадет в групповой этап турнира.