Жителю Южной Кореи ампутировали конечность. Это произошло из-за того, что он отведал некачественные суши.

Жителю Южной Кореи ампутироваликонечность. Это произошло из-за того, что он отведал некачественные суши.Печальный инцидентпроизошел в городе Чонджу. Через два дня после похода в ресторан 71-летнийкореец был вынужден обратиться к врачу.У мужчины распухлаи почернела рука. Анализы показали, что причиной являлась инфекция, вызваннаябактерией Vibrio vulnificus из рода вибрионов, передает Metro.Медикиудалили поврежденные ткани и прописали пациенту антибиотики, но это не помогло.Дело в том, что мужчина болел сахарным диабетом второго типа и из-за этогоособенно тяжело переносил новый недуг.Инфекцияраспространялась очень быстро, вызывая некроз тканей. Поэтому пожилому корейцупришлось ампутировать ладонь и предплечье. Мужчина хорошо перенес операцию, иего выписали домой. Отметим,бактерии Vibrio vulnificus водятся в теплой соленой воде. Заражение имипроисходит довольно редко.Напомним, ранее любовь к собакам сделала из 48-летнего жителяамериканского города Вест‐Бенд инвалида. Грег Мантейфель лишился рук, ног иноса из‐за попадания инфекции в его организм после близкого контакта с домашнимпитомцем. Слюна животного, зараженная бактериейCapnocytophaga, попала в организм мужчины.Примечательно,что 99% людей никогда не сталкиваются с подобными проблемами из-за. Вирусологиохарактеризовали случай с Грегом как "случайность".