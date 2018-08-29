Жителю Южной Кореи ампутировали
конечность. Это произошло из-за того, что он отведал некачественные суши.
Жителю Южной Кореи ампутировали
конечность. Это произошло из-за того, что он отведал некачественные суши.
Печальный инцидент
произошел в городе Чонджу. Через два дня после похода в ресторан 71-летний
кореец был вынужден обратиться к врачу.
У мужчины распухла
и почернела рука. Анализы показали, что причиной являлась инфекция, вызванная
бактерией Vibrio vulnificus из рода вибрионов, передает Metro.
Медики
удалили поврежденные ткани и прописали пациенту антибиотики, но это не помогло.
Дело в том, что мужчина болел сахарным диабетом второго типа и из-за этого
особенно тяжело переносил новый недуг.
Инфекция
распространялась очень быстро, вызывая некроз тканей. Поэтому пожилому корейцу
пришлось ампутировать ладонь и предплечье. Мужчина хорошо перенес операцию, и
его выписали домой. Отметим,
бактерии Vibrio vulnificus водятся в теплой соленой воде. Заражение ими
происходит довольно редко.
Напомним, ранее любовь к собакам сделала из 48-летнего жителя
американского города Вест‐Бенд инвалида. Грег Мантейфель лишился рук, ног и
носа из‐за попадания инфекции в его организм после близкого контакта с домашним
питомцем. Слюна животного, зараженная бактерией
Capnocytophaga, попала в организм мужчины.
Примечательно,
что 99% людей никогда не сталкиваются с подобными проблемами из-за. Вирусологи
охарактеризовали случай с Грегом как "случайность".